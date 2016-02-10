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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۰۰

برگزاری نمایشگاه کتاب در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن

برگزاری نمایشگاه کتاب در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن

نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، هرساله همزمان با راهپیمایی ۲۲ بهمن، نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی با تخفیف ۲۰ درصدی در مسیر راهپیمایی توسط موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه کتاب‌هایی با عناوین عمومی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مذهبی و کودک و نوجوان به نمایش گذاشته می‌شود که با استقبال گسترده مردم مواجه می‌شود.

نمایشگاه امسال هم برای رفاه حال عموم بازدیدکنندگان، تا پایان زمان راهپیمایی پذیرای علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی خواهد بود. در کنار این نمایشگاه از عموم مردم نیز توسط موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران پذیرایی به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 3047753

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