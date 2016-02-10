هورامان بهترین ظرفیت برای جذب گردشگر را در اختیار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنجیب اداک شامگاه سه شنبه در جریان برگزاری نخستین تور هم اندیشی و بررسی میزان توان هورامان برای نقش آفرینی در صنعت گردشگری، اظهار داشت: یکی از اصلی ترین و ابتدایی ترین مباحث توسعه استان و در کنار آن هورامان بحث زیر ساخت و به ویژه جاده های استان است که باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به برگزاری اولین تور هم اندیشی کمیسیون گردشگری اتاق سنندج، گفت: قدمت هورامان به عنوان کهن ترین پتانسیل گردشگری استان کردستان سبب شد تا این کمیسیون برای بازدید از این جاذبه ثبت شده ملی به هورامان سفر کند و از نزدیک الزامات و پتانسیل های توسعه صنعت گردشگری و صنایع دستی هورامان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق سنندج بیان کرد: از سالهای دور اقتصاد کشور ایران تنها متکی به نفت بوده است ولی خوشبختانه دولت اخیرا بر این باور رسیده است که باید به فکر صنعتی جایگزین نفت باشد و صنعت گردشگری یکی از بهترین صنعت های جایگزین به شمار می رود.

وی گفت: استان کردستان از ظرفیت بسیار بالایی در این حوزه برخوردار است و هورامان نیز با قدمت تاریخی خود یکی از برجسته ترین جاذبه های گردشگری استان است که متاسفانه از ابتدایی ترین امکانات نیز محروم است.

اداک عنوان کرد: برای رفع این محرومیت باید از توان جذب سرمایه گذاری و به ویژه سرمایه گذاری خارجی در هورامان بهره برداری کرد، هیئت های مختلف اقتصادی سالانه به کشور ایران سفر می کنند تا در حوزه های مختلف سرمایه گذاری کنند اتاق سنندج می تواند ضمن ارتباط با این هیئت ها زمینه را برای سرمایه گذاری آنان در هورامان و منطقه فراهم کند.

محمد سعید نقشی زادیان عضو هیئت نمایندگان اتاق سنندج در این نشست بیان کرد: این خوش فکری از سوی کمیسیون گردشگری اتاق سنندج برای معرفی آثار باستانی، مراکز گردشگری، مذهبی و ... واقعا جای قدردانی دارد زیرا مطمئنا زمینه را برای جذب گردشگر به این مناطق بخصوص هورامان فراهم و این حرکت پیامد های مثبتی خواهد داشت.

سالار فتحی بخشدار هورامان هم در این جلسه با اشاره به اینکه صنایع دستی هورامان در کشور سرآمد است اظهار کرد: شهر هورامان در تمام بخش های صنعت گردشگری حرف اول را می زند و می توان با بهبود زیر ساخت ها، سرمایه گذاران و گردشگران فراوانی را به این منطقه جذب کرد.

وی وجود پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری استان را در منطقه از ضروریات توسعه بخش گردشگری هورامان عنوان کرد و افزود: با وجود مصوبات قبلی در خصوص ایجاد پایگاه ذکر شده متاسفانه تا کنون عملیاتی صورت نگرفته است و به همین دلیل باید این مهم به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: در گذشته ارتباط بین هورامان و سایر مناطق بسیار کم بود و بر همین اساس گوشه هایی از فرهنگ گذشتگان بر روی زندگی مردم امروز هورامان مشهود است و این مردم کلیه آداب و رسوم و سنت های خود را حفظ کرده اند.

زاهد صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز در این نشست گفت: مناطق مختلف گردشگری در دنیا و ایران وجود دارد که خوشبختانه هورامان توانسته است با ظرفیت هایی که دارد به عنوان یکی از برجسته ترین مناطق گردشری در ایران مطرح باشد .

وی افزود: آموزش در خصوص پذیرش گردشگر برای شهر هورامان در تمامی بخش هایی مرتبط همانند صنایع دستی، هتل داری و ... لازم و ضروری است.

احمد ذکریایی نژاد مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کردستان با بیان اینکه هورامان تمامی جاذبه های لازم را برای توسعه در بخش گردشگری دارد، گفت: تمامی بخش های مربوطه می بایست برنامه های خود را در روند توسعه هورامان تسریع نمایند که به وسیله آن می توان این منطقه را به قطب گردشگری غرب کشور تبدیل کرد.

سید صابر حسینی شهردار هورامان نیز در این نشست عنوان کرد: جذب سرمایه گذار در این شهر نیازمند فراهم نمودن یک سری زیرساخت ها از جمله جاده است که باید از سوی شهرداری، بخشداری و شورای شهر در این خصوص اقداماتی صورت گیرد.

وی بیان کرد: از لحاظ گردشگری، هورامان ظرفیت سرمایه گذاری را دارد ولی تا کنون از سوی گردشگری ۲ برنامه مطرح شده است که متاسفانه در حد برنامه باقی مانده و اجرایی نشده است.

وی در ادامه مهمترین مشکلات هورامان را عنوان کرد و افزود: حضور کم رنگ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کردستان در هورامان، عدم وجود جاده های مناسب، عدم تکمیل تونل هورامان و دید بسته مسئولان به این شهر از جمله مشکلات این حوزه به شمار می رود.