تعریف و تمجید یک اصلاح طلب از فیلم جدید حاتمی کیا

ابطحی نوشته است: فيلم باديگارد حاتمي كيا را ديدم و علاقمندم درمورد شجاعت حاتمي كيا بنويسم. جداي از اينكه نظر حاتمي كيا و يا هركس ديگري مثل اورا بپسندم يانه. از اينكه هركسي هر چه را كه معتقد است، مي نويسد و فيلم مي سازد.فقط در جهت خواست مخاطبانمان حرف زدن شجاعت نيست.شجاعت دشوار تر اين است كه اگر نظرت غير از خواست مخاطبانت هست، باز هم عليرغم بد اخلاقي هاي هواداران باز هم بگويي. اشاره و اصرار حاتمي كيا به باورهايي كه نسل ما دارد و احيانا مخاطبان امروزي مان نمي پسندند، كار فرهيختگان است. فيلم باديگارد هم نگاهي بود ارزشمند به مجموعه هاي ناشناخته اي بنام محافظان كه از آنان مي خواهند در دهه ٩٠ باديگارد باشند.