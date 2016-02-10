آغاز پلی آف لیگ برتر بسکتبال از دهم اسفندماه

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی مسابقات بسکتبال لیگ برتر با حضور مربیان و سرپرستان و نمایندگان تام االختیار باشگاه های لیگ برتری در محل فدراسیون تشکیل جلسه داد تادر رابطه با شروع مرحله حذفی به دلیل تقارن هفتم اسفند ماه با روز برگزاری انتخابات تصمیم گیری شود.

بر این اساس در این جلسه که روز گذشته برگزار شد، مقرر شد دوشنبه دهم اسفند برای شروع دور حذفی لیگ برتر در نظر گرفته شود و هشت تیم اول لیگ به مصاف هم بروند. همچنین در این جلسه تایید شد که رقابت تیم ها برای رده های پنجم تا هشتم لیگ برگزار شود. دراین جلسه محمود مشحون رئیس ،علی توفیق دبیر ، عباس مقدس زاده رئیس کمیته مسابقات ، امیر واحد پور رئیس کمیته داوران، قاسم کیانی سخنگو ،، مهدی واعظی مدیر روابط عمومی فدراسیون به همراه مهران شاهین طبع سرمربی پتروشیمی بندر امام ، امیرحسین صفرزاده مدیرعامل شیمیدر،محمد کسایی پور سرمربی شهرداری اراک ،داوری سرپرست پالایش نفت آبادان ،عامری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی ، حاتمی سرمربی ثامن مشهد ، اسلامی سرمربی نیروی زمینی تهران،لارودی سرپرست شیمیدر ، افرادی سرمربی شهرداری تبریز و عشوری سرپرست شهرداری اراک حضور داشتند.