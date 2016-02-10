انقلاب در تفکر مدیران نسل جدید/ تأکید بر تداوم دستاورد امام راحل

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: باوجوداینکه ۳۷ سال از پیروزی انقلاب سپری شده است، در طول سال‌های گذشته بهمن‌ماه همواره یادآور تحول بزرگی بوده که سردی زمستان و سردی زیستن در سایه حکومت استکباری را کنار زد و فرصتی فراهم آورد تا مردم ایران با اعتقادات قلبی خود زندگی کنند.

تا جایی که تحول در عرصه سیاسی موجب تحولات گسترده در عرصه‌های متعدد ازجمله فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شد و طعم شیرین پیروزی حق بر باطل بعد از مدت‌ها تحمل حکومتی استکباری به دندان مزه کرد.

سال‌ها سپری شده و در این مدت دولت‌های مختلفی روی کار آمده‌اند اما نقطه اشتراک و اعتقاد مشترک مدیران تمامی دولت‌ها انقلاب و ارزش‌های معنوی بوده که امام راحل از خود به یادگار گذاشت. تا جایی که بهار ۳۷ ام نیز باوجود اختلاف‌سلیقه‌های حاکم و باوجود واقع شدن در آستانه انتخابات رنگی از این اعتقاد مشترک نکاست و مدیران استان اردبیل بار دیگر در طول ۱۰ روز جشن‌های انقلاب به این موضوع صحه گذاردند.

رسالت مسئولان آشنا کردن نسل نو با انقلاب است

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل با تأکید به اینکه همه‌پرسی انقلاب اسلامی و درصد رأی مثبت مردم در زمان انقلاب به این نظام اسلامی قابل‌توجه است، تأکید دارد: این همه‌پرسی نشان داد که امت ایران طالب این حکمت دینی هستند.

آیت‌الله سید حسن عاملی انقلاب اسلامی را الهام‌بخش قیام‌های مردمی به‌ویژه شیعیان دانست و با اشاره به توجه کشورهای جهان به این انقلاب تداوم ارزش‌های آن را خواستار شد.

وی بابیان اینکه انقلاب در سایه دلاوری و رشادت‌های شهدا، حضور گسترده مردم و تبعیت از رهبری حاصل شد، اضافه کرد: ملت ایران نشان داد که در مقابل حکومت استکبار سر خم نمی‌کند و با تمام توان در مقابل دشمن می‌ایستد.

امام‌جمعه اردبیل مسئولیت مسئولان در فضای فعلی را آشنا کردن نسل نو با انقلاب دانست و متذکر شد: باید با تبعیت از رهبری انسجام و اتحاد ملی حفظ‌شده و در مقابل تجاوزات دیگر نیز ایستادگی کرد.

عاملی ازجمله حضور پرشور در انتخابات را ضروری دانست و افزود: انتخابات تکرار همه‌پرسی انقلاب است و باید در سایه ولی‌فقیه با حضور پرشور در مقابل ترفندهای کینه‌توزانه دشمن ایستادگی کرد.

توسعه امروز مرهون انقلاب اسلامی است

درعین‌حال استاندار اردبیل با یادآوری استقبال کم‌نظیر مردم از امام راحل تصریح کرد: این اتفاق خود به‌تنهایی گویای تبعیت مردم از رهبری عادل و فرزانه است.

مجید خدابخش ایثارگری شهدا با بهره‌گیری از تعالیم امام راحل را الگوی نسل جوان دانست و به‌ضرورت ترویج فرهنگ شهادت در جامعه و آشنا کردن نسل جوان با آرمان‌های انقلاب تأکید کرد.

وی بابیان اینکه امنیت امروز درحالی‌که در اغلب کشورهای همسایه شاهد جنگ و خونریزی هستیم به برکت انقلاب است، اضافه کرد: در طول ۳۷ سال گذشته ارزش‌های انقلاب پشتوانه رشد و توسعه کشور بوده و در همه ابعاد شاهد تحولات گسترده هستیم.

استاندار اردبیل فعالیت بهینه یک مدیر را در سایه التزام به ارزش‌های انقلاب دانست و تبعیت از آن را یک ضرورت عنوان کرد.

روحانیت مبارزه اعتقادی و فکری خود را ادامه می‌دهد

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان نیز روحانیت تابع امام خمینی(ره) پیشوای انقلاب بود، تصریح کرد: تعدادی از روحانیون در ارتباط مداوم با امام راحل بودند و این‌ها از مدرسان حوزه علمیه و محسوب می‌شدند.

حجت الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اگرچه در ظاهر رهبر انقلاب به عقیده برخی فاقد یک حزب و تشکیلات سیاسی بود، اما در عمل و در سطح کشور شبکه‌ای از طرفداران امام همچون سازمانی نیرومند و متشکل گردونه‌ی انقلاب را به حرکت درآوردند و در این میان نباید از نقش جامعه‌ی روحانیت مبارز غفلت کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تأکید دارد که روحانیون و علمای حوزه‌های علمیه در زمان پیروزی انقلاب اسلامی در خط مقدم مبارزه با استکبار بودند و اکنون نیز در بصیرت افزایی مردم تلاش می‌کنند.

ستوده با اذعان به اینکه یکی از عرصه‌های حضور جوانان در نهضت اسلامی حوزه‌های علمیه و مدارس علوم دینی بود، ادامه داد: جوانان متدین و آگاه در حوزه پرورش‌یافته و از هدایت و راهنمایی علما بهره می‌گرفتند.

وی با تأکید به تداوم نهضت مبارزه با رژیم‌های مستکبر به نقش حساس و اثرگذار روحانیون در عصر کنونی در راستای تربیت دینی نسل جوان تأکید کرد.

ستوده معتقد است همان‌گونه که نقش روحانیون باتربیت نوجوانان و جوانان از مساجد و محافل دینی آغاز و تا درون سنگرهای رزمندگان اسلام کشیده می‌شد، اکنون نیز بایستی روحانیون با جذب جوانان و نوجوانان به سمت تعالیم دینی و حضور پررنگ در مساجد، این قشر عظیم جامعه را برای مقابله با تهاجم فرهنگی آماده کنند.

هجمه تبلیغی دشمن با ارزش‌های انقلاب خنثی می‌شود

درعین‌حال که مدیران پابندی و التزام به ارزش‌های انقلاب را تأکیددارند، معتقدند تنها راه گریز از ترفندهای کینه‌توزانه دشمن و تبلیغات منفی پایبندی به ارزش‌های انقلاب است.

رئیس ستاد دهه فجر استان تصریح کرد: انقلاب اسلامی به تعبیر امام راحل دستاورد هزاران مجتهد و ایثارگر است و دهه فجر نیز فرصتی برای بیان و بازخوانی دستاوردهای انقلاب خواهد بود.

وی با یادآوری اتحاد مردمی در آستانه انقلاب و به ثمر رساندن انقلاب اسلامی، افزود: امروز در شرایط حساس کنونی که به تعبیر رهبری دشمنان بر علیه نظام متحد شده‌اند، مجدداً به این اتحاد و همبستگی نیاز داریم.

رئیس ستاد دهه فجر استان با تأکید به اینکه دشمن در جبهه‌های مختلف ازجمله تبلیغی و اقتصادی در مقابل ما ایستاده و به دنبال ضربه زدن به آرمان‌های انقلاب است، متذکر شد: دهه فجر و برنامه‌های آن فرصت نمایش مجدد اتحاد و انسجام ملی است.

وی با تأکید به‌ضرورت خنثی‌سازی توطئه‌ها و هجمه‌های تبلیغی دشمن در شرایط حساس کنونی، ادامه داد: دشمن به بهانه‌های مختلف به دنبال ضربه به انقلاب است و زمانی هسته‌ای را بهانه قرار داده بود و امروز با حل موضوع هسته‌ای روی تسلیحات موشکی و حقوق بشر انگشت گذارده است.

نظرپور تأکید دارد که تمامی این هجمه‌ها در وضعیتی است که همین کشورهای ابرقدرت به ستم‌های بی‌رویه در یمن و سوریه و عراق چشم پوشیده‌اند و در مقابل با بروز اتفاق کوچکی در فرانسه عکس‌العمل‌های مختلفی در محکومیت آن مشاهده می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان انقلاب اسلامی را هدیه خداوند به مردم ایران دانست و متذکر شد: انتظار شهدا و ایثارگران در مقابل این رویداد حضور درصحنه و دفاع از آرمان‌های انقلاب است.

به گفته نظرپور در دهه فجر امسال بیش از سه هزار برنامه متنوع در سطح استان برگزار شد و ۳۸۲ طرح به بهره‌برداری رسید.

وی تأکید کرد: در طول این مدت استاندار اردبیل به شهرهای مختلف سفر کرد و فرمانداران در نشست‌های خبری به تشریح عملکرد خود پرداختند تا ارتباط بین مردم و مسئولان به شکل مضاعف برقرار شود.

راه شهدا در مقاطع حساس تداوم یابد

فرماندار اردبیل که خود از ایثارگران دفاع مقدس است مسئولیت و وظیفه امروز نسل جوان را شناخت آرمان‌های انقلاب و تداوم آن می‌داند.

جواد زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید به اینکه در انقلاب تمامی اقشار و تمامی گروه‌های فکری پای کار آمدند و از امام راحل پیروی کردند، متذکر شد: امروز نیز ما به چنین اتحادی نیاز داریم و اقشار مختلف مردمی باید دنباله‌رو رهبری باشند.

وی مردم را صاحبان اصلی انقلاب دانست و افزود: به‌ویژه در مقطع انتخابات ما نیاز به این همبستگی داریم و ازجمله اصولی که در منشور اخلاقی وزارت کشور برای نامزدها مطرح شده هماهنگی و هم‌دلی است.

فرماندار اردبیل اصل مورد تأکید دیگر را پایبندی به قانون اساسی و خط امام عنوان و تأکید کرد: تنها در سایه برگزاری یک انتخابات سالم می‌توانیم در مقابل هجمه‌های دشمنان ایستادگی کنیم و این مهم در سایه پایبندی به ارزش‌های انقلاب امکان‌پذیر خواهد بود.