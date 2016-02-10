  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۴۴

«جنگجوی زمستان» از راه رسید؛

خودرویی ویژه حرکت در برف

خودرویی ویژه حرکت در برف

شرکت خودروساز ژاپنی «نیسان» موفق به ساخت نمونه ای جدیدی از خودروی شاسی بلند شده است که قابلیت پیمایش در برف را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت خودرو سازی «نیسان» به منظور عقب نماندن از رقبای خودروساز خود، اقدام به ابداع شیوه ای جدید در حرکت خودرو در برف کرده است.

در این شیوه خودروها به جای برخوردار بودن از تایر برای حرکت، دارای چرخ هایی هستند که شبیه به «شنی» تانک است و کاملا قابلیت پیمایش در شرایط برفی را بدون هیچ محدودیتی دارند.

در همین حال این اتومبیل همچون یک ماشین برف پیما عمل می کند و می توان طعم نوعی اسکی را با خودرو تجربه کرد.

نام این خودرو «Winter Warrior» است و در راستای رقابت شرکت «نیسان» با شرکت  «Pathfinder» و «Murano» ساخته شده است.

کد مطلب 3047761
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها