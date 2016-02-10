خودرویی ویژه حرکت در برف

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت خودرو سازی «نیسان» به منظور عقب نماندن از رقبای خودروساز خود، اقدام به ابداع شیوه ای جدید در حرکت خودرو در برف کرده است.

در این شیوه خودروها به جای برخوردار بودن از تایر برای حرکت، دارای چرخ هایی هستند که شبیه به «شنی» تانک است و کاملا قابلیت پیمایش در شرایط برفی را بدون هیچ محدودیتی دارند.

در همین حال این اتومبیل همچون یک ماشین برف پیما عمل می کند و می توان طعم نوعی اسکی را با خودرو تجربه کرد.

نام این خودرو «Winter Warrior» است و در راستای رقابت شرکت «نیسان» با شرکت «Pathfinder» و «Murano» ساخته شده است.