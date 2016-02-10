خاطره محسن رضایی از کودتایی که انقلاب را تهدید می کرد

رضایی نوشته است: بعد از ظهر روزِ ۲۱ بهمن ۵۷، ساعات عجیبی بود.انقلاب در مقابل کودتا قرار گرفت.ابتدای خیابان ایران، مخفیانه از محل استقرار امام، حفاظت می کردیم. اطلاعیه حکومت نظامی خوانده شد که از ساعت ۵ بعد از ظهر به بعد، تردد و عبور و مرور ممنوع است و کسی از خانه ها بیرون نیاید. بلافاصله از سوی حضرت امام (ره) به ما گفتند:

"به سطح شهر بروید و به مردم اعلام کنید که هیچ کس به خانه نرود."در چنین شرایطی بود که از یک سو مردم و از سوی دیگر تانک ها، به خیابان ها سرازیر شدند. یعنی انقلاب و کودتا رو در روی یکدیگر قرار گرفت و سرانجام با عنایات الهی، انقلاب اسلامی پیروز شد.