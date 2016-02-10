  1. مجله مهر
  2. فجازی
۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۰

خاطره محسن رضایی از کودتایی که انقلاب را تهدید می کرد

خاطره محسن رضایی از کودتایی که انقلاب را تهدید می کرد

محسن رضایی در کانال تلگرام خود از خطر کودتا علیه انقلاب گفته است.

رضایی نوشته است: بعد از ظهر روزِ ۲۱ بهمن ۵۷، ساعات عجیبی بود.انقلاب در مقابل کودتا قرار گرفت.ابتدای خیابان ایران، مخفیانه از محل استقرار امام، حفاظت می کردیم. اطلاعیه حکومت نظامی خوانده شد که از ساعت ۵ بعد از ظهر به بعد، تردد و عبور و مرور ممنوع است و کسی از خانه ها بیرون نیاید. بلافاصله از سوی حضرت امام (ره) به ما گفتند:

"به سطح شهر بروید و به مردم اعلام کنید که هیچ کس به خانه نرود."در چنین شرایطی بود که از یک سو مردم و از سوی دیگر تانک ها، به خیابان ها سرازیر شدند. یعنی انقلاب و کودتا رو در روی یکدیگر قرار گرفت و سرانجام با عنایات الهی، انقلاب اسلامی پیروز شد.

کد مطلب 3047766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها