به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اهالی قلم، کتاب و نیز رسانه، در انتظار افتتاح موزه کتاب در ساختمان اولیه و قدیمی کتابخانه ملی ایران در خیابان سی تیر تهران بودند، با اعلام خبر افتتاح موزه «کتاب و میراث مستند ایران» طی مراسمی که شنبه هفته آینده با حضور معاون اول رئیس جمهور در ساختمان فعلی این سازمان در تپه‌های عباس‌آباد برگزار می‌شود، آن انتظار فعلاً روی کاغذ مانده و وعده تبدیل ساختمان نوستالژیک کتابخانه ملی به موزه کتاب، هنوز محقق نشده است.

سیدرضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دو سال گذشته که مسئولیت این سازمان را بر عهده داشته است، چندین بار وعده راه‌اندازی موزه کتاب را در ساختمان قدیمی کتابخانه ملی در خیابان سی تیر تهران داده بود. وی اسفند ۹۳ در خصوص کاربری ساختمان قدیمی کتابخانه ملی در خیابان ۳۰ تیر، ضمن اشاره به همکاری تنگاتنگ این سازمان و سازمان میراث فرهنگی در دوره جدید، گفته بود: «ما بنا داریم در آنجا موزه کتاب را راه‌اندازی کنیم چون در کنار سایر مراکز موزه‌ای مثل موزه ملی و موزه ملی ملک قرار دارد، حتماً تبدیل به موزه خواهد شد».

صالحی امیری شهریور ماه امسال هم بار دیگر این وعده را تکرار کرد و به خبرنگار مهر گفت: «خوشبختانه با وزیر علوم صحبتی داشتیم و مقرر شد موزه علوم به مکانی مناسب در یکی از دانشگاه‌های تهران منتقل شود تا ما هم بتوانیم ساختمان قدیم کتابخانه ملی را که حالتی نوستالژیک دارد و ریشه کتابخانه ملی است و «آندره گدار» در سال ۱۳۱۶ آنجا را ساخته، به موزه کتاب و کتابت تبدیل کنیم. انشاءالله امسال این کار را انجام خواهیم داد».

افتتاح موزه «کتاب و میراث مستند ایران» در کتابخانه ملی

با این همه امین عارف‌نیا، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران روز گذشته با اعلام این خبر که موزه «کتاب و میراث مستند ایران» روز شنبه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از وزرا و چهره‌های فرهنگی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افتتاح می‌شود، گفت: در این موزه بخشی از نفایس خطی، کتاب‌های چاپ سنگی، اسناد تاریخی، تابلوهای نفیس، عکس‌های تاریخی و اسناد مرتبط با برخی مشاهیر فرهنگی معاصر برای نخستین بار در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه این موزه کم‌نظیر، مکانی برای معرفی بخشی از منابع کتابی، میراث مستند کشور و بخشی از میراث جهانی است، اظهار داشت: مأموریت این موزه کمک به ارتقای ارزش‌های فرهنگی در جامه در راستای رسالت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است.

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همچنین از رونمایی «مجموعه تصویری ایران» در این روز خبر داد و گفت: این مجموعه حاوی بیش از ۴۲۰ هزار فریم عکس است که در طول ۴ دهه گذشته توسط یک تیم عکاسی حرفه‌ای با اشراف و مدیریت کامران قاجار از میراث فرهنگی، طبیعی، محیط زیست، آداب و رسوم و آئین‌ها، مشاغل، مسائل اجتماعی و ... عکاسی شده است.

عارف‌نیا با بیان اینکه در این مجموعه بیش از ۳۱ هزار اسلاید و قطعه فیلم بی‌نظیر قبل از انقلاب اسلامی نیز وجود دارد، ادامه داد: این مجموعه تصویری در فهرست ملی حافظه جهانی ثبت شده و در این روز گواهی ثبت آن نیز اعطا می‌شود.

وی در ادامه کارکردهای این موزه را آگاه‌سازی جامعه از وجود گنجینه میراث مستند، معرفی آرشیو ملی ایران، اشاعه فرهنگ و تمدن غنی ایران، اعتلای جایگاه مفاخر جامعه و صیانت از آنها عنوان و تاکید کرد: ما به دنبال ارائه منتخبی از میراث مستند ایرانی، فرهنگی اسلامی و گزیده دانش بشری هستیم و تلاش می‌کنیم که میراث مستند این مرز و بوم برای عموم و به ویژه محققان و فرهیختگان دسترس‌پذیر شود.

بر اساس اعلام، مراسم افتتاحیه موزه «کتاب و میراث مستند ایران» صبح شنبه ساعت ۸ صبح در محل کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

موزه کتاب به صورت موقت افتتاح می‌شود

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم وعده‌ها، ساختمان قدیمی کتابخانه ملی تبدیل به موزه کتاب نشده است؟، گفت: تبدیل این ساختمان به موزه کتاب، همچنان در دستور کار ماست و با توجه به اینکه طبقه فوقانی این ساختمان در اختیار وزارت علوم است و به رغم پیگیری‌های ما هنوز آنجا را تخلیه نکرده است، موزه کتاب فعلاً به صورت موقت در ساختمان فعلی کتابخانه ملی در تپه‌های عباس‌آباد گشایش می‌یابد.

این مقام مسئول در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در عین حال تاکید کرد: ما کماکان تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا ساختمان قدیمی کتابخانه ملی را به طور کامل در اختیار بگیریم و هر زمان که این ساختمان از سوی وزارت علوم، تخلیه و تحویل ما شود، مقدمات راه‌اندازی موزه دائمی کتاب در این محل انجام خواهد شد. امیدواریم این اتفاق در سال ۱۳۹۵ بیفتد.