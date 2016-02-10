به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه اول سیما گفت: قرارداد قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان را با چینی ها داشتیم که نظارت آن را به ایتالیایی ها سپردیم تا مطمئن شویم اجرای آن با بالاترین استانداردهای بین المللی انجام میشود.
وی افزود: طرح دیگرمان مسیر تهران - مشهد است و اکنون با ایتالیایی ها در حال مذاکره هستیم تا شبکه قطار سریع السیر در ایران را تعریف کنیم.
وزیر راه و شهر سازی اظهارداشت: در بحث ریلی سه محور اساسی داریم؛ یکی از اینکه افزایش ظرفیت خطوط ریلی برای استفاده در باربری ها و در بخش دیگر موضوع مسافربری است که قطارهای حومه تهران و شهرهای بزرگ را مدنظر داریم و در واقع با مشارکت کشورهای دیگر طراحی سیستم ریلی حومه ای برای تهران و سایر کلان شهرها را در دستور کار قرار داده ایم.
آخوندی گفت: بحث بعدی مان قطارهای بین شهری است اما در کنار اینها بحث ایجاد زیرساختها و نوسازی ناوگان ریلی هم بسیار مهم است از این رو با فرانسویها، ایتالیاییها و آلمانیها این دو بحث را در دستور کار داریم.
وی افزود: نوسازی صنعت ریلی دستکم ۲۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که در این بین راه آهن تهران - قم - اصفهان بیش از ۲.۵ میلیارد دلار و تهران - مشهد بیش از ۲ میلیارد سرمایه گذاری لازم دارد و ما در پسابرجام در حال جذب سرمایه های بزرگ برای نوسازی ریلی ایران هستیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به ظرفیتهای داخلی اشاره کرد و گفت: بخش عمده قراردادهای ما در این زمینه است که چقدر از آن باید در ایران ساخته شود چه در حوزه ریل و زیرسازی و چه در حوزه ناوگان.
آخوندی افزود: همه مذاکرات مان با خارجی ها به شرط قرارداد مشارکت، انتقال فناوری و استفاده از ظرفیت های داخلی است، زیرا بدون استفاده از شرکت های داخلی هم قیمت زیاد می شود و هم کار مان بی معنا است.
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