به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، نتايج اوليه و شبه نهايي كه كميته انتخابات كشور بلاروس اعلام كرد كه الكساندور لوكاشنكو رئيس جمهور اين كشور براي بار دوم به اين مقام انتخاب شده است.



بر اساس آراي شمارش شده، لوكاشنكو بيش از 82 درصد آرا را به دست آورده است و الكساندر ميلينكويتش برجسته ترين نامزد مخالفان تنها 6 درصد آرا را به خود اختصاص داده است.



الكساندر كوزولين ديگرنامزد مخالفان كمتر از 3 درصد و سرگئي گايدوكويتش نامزد نزديك لوكاشنكو هم 4/7 درصد آرا را به دست آورد.



4/4 درصد راي دهندگان به هيچ يك از نامزدهاي رياست جمهوري راي ندادند.

يك نظر سنجي كه دو ساعت پيش از پايان عمليات راي گيري انجام شد، نشان داد كه نسبت مشاركت در انتخابات حدود 7/87 درصد بوده است.

ليديا ارموشينا رئيس كميته مركزي انتخابات بلاروس در كنفرانس مطبوعاتي اعلام كرد كه رئيس جمهور لوكاشنكو بار ديگر رئيس جمهور بلاروس شد.

بلاروس كه با كشورهاي ليتواني و لتوني هم مرز است از سال 1994ميلادي تحت حكومت الكساندر لوكاشنكو رئيس جمهور اين كشور قرار دارد و وي اعلام كرده بود كه مي خواهد تا سال 2010 ميلادي بر مسند قدرت باقي بماند.

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا بارها در سخنان مداخله آميز بر ضرورت سرنگوني حكومت لوكاشنكو تاكيد كرد.



جرج دبليو بوش رئيس جمهور آمريكا ارديبهشت امسال( مي 2005) در جريان سفر به كشور لتوني طي يك سخنراني از دولت هاي منطقه بالتيك خواست تا با كمك يكديگر بلاروس را كه وي از آن به عنوان آخرين ديكتاتوري اروپا ياد كرده بود، از ديكتاتوري نجات داده و آن را به سوي دمكراسي هدايت كنند.

بوش با دخالت آشكار در امور داخلي بلاروس و ديكتاتور خواندن رئيس جمهور منتخب آن بر ضرورت سرنگوني آن تحت بهانه انتخابات آزاد تاكيد كرده بود.



در 19 آوريل گذشته ، لوكاشنكو كه مدت دوران رياست جمهوري وي سال 2006 به پايان مي رسد تصميم خود را براي ادامه حضور در قدرت تا سال 2010 اعلام كرد.

آمريكا، بلاروس را به مثابه خط مقدم سركشي وياغي گري همانند كوبا، برمه ، كره شمالي ، ايران وزيمبابوه مي داند.

كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا نيز در سفر مي سال 2005(ارديبهشت 84) به ليتواني در اظهاراتي مداخله جويانه با ديكتاتور خواندن حكومت بلاروس خواستار سرنگوني و تغيير آن شد.

رايس گفته بود : مقامات كنوني در بلاروس آخرين ديكتاتورهاي واقعي در مركز اروپا هستند و بايد سرنگون شوند.

بايد به اين نكته اشاره كرد كه طي دو سال گذشته شيوه جديد دخالت آمريكا در كشورهاي اروپاي شرقي و آسياي ميانه ، به صورت بهره گرفتن از ابزار مخالفان و ايجاد آشوبهاي خياباني جهت سرنگوني نظامهاي سياسي رخ نموده است . اين شيوه تحت عنوان انقلاب هاي مخملي و نارنجي در گرجستان ، اوكراين و قرقيزستان منجر به سقوط دولتهاي قبلي اين كشورها شده است .