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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۰۰

رئیس منابع طبیعی مهدیشهر خبر داد:

اخذ سند برای ۳۲۸ هکتار اراضی ملی شهرستان مهدیشهر

اخذ سند برای ۳۲۸ هکتار اراضی ملی شهرستان مهدیشهر

سمنان - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهدیشهر گفت: در سال جاری برای بیش از ۳۲۸ هکتار اراضی ملی در این شهرستان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند مالکیت اخذ شد.

حمید رضا عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تفکیک انفال و تثبیت مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های ملی از ابتدای سال جاری تاکنون برای ۳۲۸ هکتار از اراضی ملی مهدیشهر در قالب شش فقره پلاک‌های ثبتی به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران سند اخذ شده است.

وی افزود: تفکیک اراضی ملی از مستثنیات و اخذ اسناد اراضی ملی باعث تسهیل برنامه‌ریزی خرد و کلان دولت به منظور ایجاد امنیت سرمایه گذاری در اجرای پروژه‌های ملی و استانی شده و باعث جلوگیری از تصرف این اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهدیشهر در پایان افزود: با صدور اسناد اراضی ملی با حد نگاری دقیق و مختصات مکانی وضعیت عرصه و تطبیق حد مالکیت اراضی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی با اراضی ملی مشخص و به وسیله آن تثبیت حاکمیت دولت با رعایت حقوق مردم کاملاً احراز می‌شود.

کد مطلب 3047800

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