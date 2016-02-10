روحانیان از تبلیغات انتخاباتی دوری کنند/انتخابات نمایش قدرت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان شامگاه سه شنبه و در خلال سومین نشست مجمع علما و فضلای دامغان با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان به میزبانی حوزه علمیه امام صادق(ع) این شهرستان، برگزاری دو انتخابات پیش رو در هفتم اسفندماه آتی را مهم ترین رویداد سیاسی سال ۹۴ خواند و تاکید داشت: روحانیان باید از تبلیغ جناح و کاندیدای خاصی پرهیز کنند چرا که وظیفه روحانیان و شبکه تبلیغ، تنها آگاه سازی مردم است.

وی افزود: انتخابات باید در یک فضای سالم و رقابتی برگزار شود و اگر رقابت در انتخابات سالم برگزار و اخلاق رقابتی بیش از گذشته رعایت شود، قطعا شاهد حضور حداکثری ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی خواهیم بود.

انتخابات نمایش قدرت ایران

امام جمعه دامغان با اشاره به اهمیت حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای با توجه به برنامه های شوم بیگانگان و دشمنان، گفت: حضور و مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای هفتم اسفند امسال یک اصل و موضوع مهم بوده که باید به آن توجه ویژه داشت چون رهبری انقلاب نیز براین اصل اساسی مهم تاکید کردند.

حسینیان با بیان اینکه باید شخصی را برای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی انتخاب کنیم که افرادی صالح، شایسته و ارزشی باشند، ابراز داشت: باید تلاش کنیم که افراد غیر صالح وارد مراکز قدرت نشوند و راه نفوذ این افراد را با انتخاب درست و شایسته بگیریم و این کار نمونه ای از مقابله با نفوذ دشمنان است که برای این انتخابات به عنوان یک پروژه طراحی کردند.

وی از انتخابات به عنوان نمایش اقتدار ملت ایران در مقابل دشمنان یاد و افزود : هرچه حضور ملت ایران در پای صندوق های اخذ رای پرشور تر و باشکوه باشد توطئه و ترفند های دشمنان را خنثی خواهد کرد و تیری به قلب دشمنان خواهد بود.

علما جایگاه ویژه ای در جامعه دارند

امام جمعه دامغان با اشاره به نقش و جایگاه عالمان دینی در جامعه، گفت: علما نگهبانان مرز شیعه هستند و نقش و جایگاه ویژه ای در جامعه دارند لیکن یک عالم باید در جامعه عالمانه سخن بگوید چون علما امینان جامعه هستند و جامعه به این قشر نگاه و توجه ویژه ای داشته و دارد همچنین حوزه های علمیه ما مرکز و مهد پرورش انسان های وارسته است و این مرکز تاکنون توانسته خدمات شایسته ای به جامعه ارائه کند.

حسینیان از حوزه های علمیه به عنوان ظرفیت مهم جامعه یاد کرد و بیان داشت: حوزه های علمیه و روحانیان می توانند در کاهش جرائم در جامعه تاثیر گذار باشند چرا که طلاق، سرقت و اعتیاد سه موضوع و آسیب اجتماعی در جامعه است و روحانیان باید در منابر و سخنرانی های خود با بیان مطالب در کاهش این آسیب ها در جامعه تلاش کنند.

وی ابراز داشت: اختلاف به ضرر جامعه است و به آن آسیب وارد می کند پس باید بکوشیم تا از اختلاف در جامعه به دور باشیم و از وجود آن جلوگیری کنیم از سوی دیگر باید برای حفظ نظام و انقلاب اختلافات را کنار بگذاریم و به وحدت و اتحاد جامعه کمک و برای تولید علم و معرفت در جامعه بکوشیم و آن را در جامعه تقویت و افزایش دهیم.

امام جمعه دامغان با اشاره به راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن گفت: حضور پر شکوه ملت رشید و آگاه ایران اسلامی در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن پاسخی دندان شکن به یاوه گویی های دشمنان خواهد بود لیکن می بایست این آئین به عنوان یک رویداد بزرگ سیاسی و اجتماعی با شکوه برگزار شود.

امنیت و ولایت دو نعمت انقلاب اسلامی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این مراسم ضمن اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول سی و هفت سال پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امروز امنیت و ولایت دو نعمتی هستند که جز در سایه پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل (ره) برای ما بدست نمی آمد.

حجت الاسلام علی شکری بیان داشت: باید پاسدار این دو نعمت الهی باشیم چرا که برای به دست آوردن این نعمات خون های پاک شهیدان نثار نهال آن روزها و درخت پرثمر این دوران انقلاب اسلامی شده است.

وی افزود: حضور در صحنه برای مردم انقلابی و شهید پرور ایران اسلامی و همچنین حضور پرشور در انتخابات هفتم اسفندماه برای انتخاب افراد اصلح می تواند یکی از راه های قدردانی از این نعمات باشد البته باید گفت در این بین روحانیان نیز نقش بسزایی در دعوت عمومی مردم به حضور در این دو آزمون سرنوشت ساز برعهده دارند.

حوزه های علمیه مراکز نشر فرهنگ دینی و اسلامی هستند

مدیر حوزه علمیه امام صادق (ع) شهرستان دامغان نیز در این نشست از حوزه های علمیه به عنوان مراکز نشر فرهنگ دینی و اسلامی یاد کرد و گفت: تربیت طلاب علوم دینی در حوزه های علمیه در رشد و توسعه فرهنگ دینی و اسلامی نقش مهم و تاثیر گذار دارد.

حجت الاسلام احمد عالیشاهی با بیان اینکه فرهنگ دینی و اسلامی زیربنای جامعه ما است و ما باید در راستای حفظ آن بیش از گذشته تلاش و کوشش کنیم، ابراز داشت: فرهنگ دینی و اسلامی در راس همه امور قرار دارد و باید به این امر اهمیت خاصی قائل شویم.

حوزه علمیه شهرستان دامغان در طول دوران هشت سال دفاع مقدس ۲۳ شهید روحانی و طلبه تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرد که شهیدان حجج الاسلام سیدحسن شاهچراغی نماینده دوره اول و دوم مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی و سید ابوالقاسم داوود الموسوی دامغانی نماینده مردم شهرستان رامهرمز در مجلس شورای اسلامی از شهدای شاخص روحانی این شهرستان هستند.

۸۰ طلبه در حوزه علمیه امام صادق (ع) شهرستان دامغان مشغول به تحصیل علوم دینی هستند.