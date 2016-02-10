سلاح در برابر بیداری امت اسلامی کارایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر اوحدی شامگاه سه شنبه در همایش نقش امر به معروف و نهی از منکر در مقابله با استکبار جهانی، گفت: بعد از سقوط شوروی برای اولین بار، اصطلاح نظام نوین جهانی، توسط کشور آمریکا اعلام شد و بدان معنا بود که همه کشورهای دنیا باید از آمریکا تبعیت کنند و نظم جهان در اختیار این کشور است.

وی افزود: این ادعا به دو دلیل انجام شده بود. شوروی تنها رقیب آمریکا بود که سقوط کرد و بعد از سقوط شوروی رقیب دیگری برای این کشور وجود نداشت. به همین علت آنها خود را تصمیم گیرنده جهان فرض می کردند.

وی اظهار کرد: قبل از سقوط شوروی یک کشور قدرتمندتر از شوروی وجود داشت و آن هم قدرت نظام انقلاب اسلامی بود. این قدرت در حال حاضر به عنوان بیداری اسلامی در جهان مطرح است و مردم با درس گرفتن از انقلاب اسلامی ایران در برابر ظلم و ستم ایستادگی می کنند.

حجت الاسلام اوحدی خاطرنشان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی این بیداری در ملت های مسلمان و سایر ملل جهان گسترش یافت و آنها می توانند برابر مستکبران قد علم کنند. تحول فترت انسانی قدرتی را به وجود می آورد که به یک ملت قدرتمند و تصمیم گیر تبدیل می شود.

وی با بیان اینکه سلاح در برابر بیداری اسلامی کارایی ندارد، بیان کرد: در مقطع کنونی آمریکا در برابر بیداری وجدان ها قرار گرفته است و از خود دفاع می کند. استکبار جهانی و کشورهای غربی در حال دفاع و عقب نشینی هستند. آنها تلاش گسترده ای برای انتشار تصویر غیرواقعی اسلام انجام می دهند و می خواهند در جوامع مختلف نفوذ کنند.

معاون پژوهشی فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی کشور خاطرنشان کرد: آنها قرآن ما را تحریف کرده اند و با تغییر باطن قرآن، می خواهند آگاهی بخشی برای مردم نداشته باشد. آمریکا خیلی زود متوجه شد که در مقابل او قدرتی به نام انقلاب اسلامی ایران وجود دارد و پرچمدار آن آموزه های دینی است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر کشورها به دنبال راه اندازی جنگ فرهنگها هستند که برنده این جنگ، فرهنگ برتر یعنی قرآن است. در این برهه از زمان وظیفه سنگینی بر دوش علما و روحانیون قرار دارد و باید با اداره مستقل تشکل های مذهبی، به مصداق امت وسط برسند.