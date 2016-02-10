اعتبار ۲۰۰۰میلیارد تومانی ویژه مصوبات سفرهای رئیس جمهوری به تهران

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بودجه استان تهران گفت: در سه سفر اخیر رئیس جمهوری به استان تهران طرح ها و پروژه هایی به تصویب رسید که اعتبارات لازم آن برای بهره برداری حدود ۲ هزار میلیارد تومان است که اولویت اول ما مصوبات سفر رئیس جمهور است که به نوعی تحول ویژه ای در شهرستانهای قدس، ملارد و شهریار در آینده شاهد خواهیم بود.

وی در مورد برگزاری نمایشگاه های بهاره هم گفت: ضرورت اجرای این نمایشگاه ها در تهران احساس می شود چراکه عرضه کالا مستقیم از تولید به مصرف برای شهروندان لازم و ضروری است.