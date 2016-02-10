به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، در این نشست که روز گذشته در دفتر مرکزی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و با حضور تعدادی از مدیران و نمایندگان دفاتر خدمات مسافرتی و نیز شرکت کنندگان در نمایشگاه فیتور برگزار شد، ابراهیم رضایی بابادی، گفت: نمایشگاه امسال که از ۳۰ دی‌ تا ۴ بهمن ماه در پایتخت اسپانیا دایر بود، مورد استقبال بسیار گسترده‌ای از سوی بازدیدکنندگان قرار گرفت به طوری که غرفه ایران با قرار داشتن در کنار غرفه کشور مصر، با حجم و تعداد بالاتری از بازدیدها مواجه بود.

وی افزود: به بیان دیگر، نمایشگاه امسال هم از نظر تعداد بازدیدکننده و هم از لحاظ وسعت برگزاری بسیار مطلوب‌تر از نمایشگاه‌های گذشته برگزار شد تا جایی که ایران در این نمایشگاه توانست تعاملات جدیدی در حوزه توریسم، درمان و بهداشت با دیگر دست‌اندرکاران این حوزه در دنیا برقرار کند.

مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با بیان این که سعی کردیم در نمایشگاه فیتور ۲۰۱۶ چهره واقعی صنعت توریسم ایران را به مردم جهان معرفی کنیم، تصریح کرد: در واقع سعی دست اندرکاران در این نمایشگاه بر این بود که زمینه جذب سرمایه گذار و ایجاد همکاری‌های موثر در این خصوص فراهم شود.

در این نشست، عبادرضا اسلامی، مدیر گردشگری و صنایع دستی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نیز با مثبت ارزیابی کردن حضور ایران در این دوره از نمایشگاه فیتور گفت: یکی از اقداماتی که در این نمایشگاه صورت گرفت، معرفی مراکز اقامتی ایران بود.

وی گفت: پوشش خبری مطلوب این نمایشگاه باعث شد که اتفاقات این رویداد بین‌المللی بازتاب خوبی داشته باشد به طوری که با دعوت از مهم‌ترین خبرگزاری فرانسه، انعکاس فعالیت‌های ایران در این نمایشگاه به نحو مطلوبی انجام شد.

به گفته اسلامی، تمام تلاش‌ها بر این بود که نحوه جانمایی غرفه ها به گونه‌ای انجام شود که تعداد بیشتری از فعالان عرصه گردشگری بتوانند به معرفی فعالیت‌ها، خدمات و برنامه‌های خود بپردازند.

پس از ارائه گزارشی از چگونگی روند برگزاری نمایشگاه، مدیران آژانس‌های مسافرتی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. در این میان، افشین عزیزی، مدیرعامل شرکت آیتو گفت: با توجه به این که شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه به نوعی علاوه بر تبلیغ فعالیت خود به تبلیغ برای صنعت توریسم کشورمان نیز اقدام کردند، انتظار می‌رفت تا نیمی از هزینه‌های شرکت کنندگان از سوی متولیان صنعت گردشگری کشور به آنها بازگردانده شود.

وی همچینن پیشنهاد کرد که بهتر است تا کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به عنوان متولی اصلی، کار برگزاری سایر نمایشگاه‌ها را بر عهده بگیرد تا روند شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور از هماهنگی مطلوب‌تری برخوردار شود.