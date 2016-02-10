برپایی جشن های پیروزی انقلاب در مساجد شرق پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن نوری شهردار منطقه ۸ در حاشیه این مراسم با تاکید بر اینکه پيروزي انقلاب اسلامي افق های تاریخ ایران را روشن کرد، بیان داشت: دهه فجر عصاره آرمان های یک ملت است که تحت رهبری و ولایت رهبر فرزانه انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) بر طاغوت و طاغوتیان تاخت و با تقدیم جان و مال خود با ظلم و بی عدالتی به مبارزه برخاست.

وی با تبریک به مناسبت سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) و آغاز سی و هفتمین بهار شکوهمند انقلاب اسلامی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی، روزی ماندگار و فراموش ناشدنی در تاریخ ملت بزرگ ایران است؛ انقلابی که رساترین فریاد تاریخ یعنی امام امت، آن را رهبری کرد و به فرجام رساند و برای حفظ آن با تمام وجود تلاش کرد.

نوری گفت: انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر بینش عمیق توحیدی و الهام گرفته از انقلاب سرخ عاشورای حسینی است که در آن مردم سلحشور و با ایمان با اعتقادی وسیع و راسخ، نیروهای کفر و باطل را شکست دادند.

شهردار منطقه ۸ در ادامه با تاکید بر اهمیت نقش مساجد در پیشبرد اهداف مدیریت شهری عنوان داشت: مدیریت بر مبنای مسجد محوری رویکرد مهمی در مدیریت شهری است.

وی در دیدار با روحانیون و ائمه جماعات منطقه که در ایام مبارک دهه فجر و با محوریت نواحی سه گانه و حمایت حجت الاسلام صادق زاده رئیس مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران برگزار شد؛ افزود: تمامي فعاليت هاي فرهنگي منطقه ۸ با محوريت مساجد و روحانيون برنامه ريزي شده و سراهاي محله و مراکز فرهنگي اين منطقه مذهبي با تمام توان در خدمت به دين و آموزه هاي اسلامي است.

نوری با اشاره به نقش پر اهمیت روحانیون در تحقق شهر انسانی، زیست شهری، اخلاق شهروندی، سلامت شهروندی، تقویت هویت محلی، ملی و ایجاد همبستگی اجتماعی، اظهار داشت: دهه مبارک فجر فرصت مغتنمی در تحقق این رویکرد است.

وی گفت: یکی از اهداف محوری انقلاب، پایداری و ترویج ارزش‌های اسلامی و ایمانی بود که مدیریت شهری با اقدامات فرهنگی و تامین زیرساخت‌های اجتماعی گام در تثبیت و ترویج این فرهنگ نموده است.

شهردار منطقه ۸، با شرکت در جشن های پیروزی انقلاب اسلامی در مساجد، با آیت الله سعیدی (نماینده مقام معظم رهبری در سپاه)، حجت الاسلام والمسلمین موحدی کرمانی (امام جمعه موقت تهران)، و حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد خاتمی (امام جمعه موقت تهران) دیدار و گفتگو داشت.