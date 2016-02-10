اظهارات جاسوس آمریکایی درباره حملات تروریستی بمبئی هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «دیوید هیدله» تروریست آمریکایی که پدرش پاکستانی و مادرش آمریکایی است به جرم دست داشتن در عملیات تروریستی بمبئی در سال ۲۰۰۸ از سوی دادگاه آمریکایی به ۳۵ سال زندان محکوم شده است.

در عملیات تروریستی شهر بمبئی ۱۰ تروریست در سه روز متوالی به جاهای مختلفی در شهر بمبئی حمله بردند و بیش از ۱۶۰ نفر را کشتند.

دیوید هیدله، تروریست آمریکایی، گفت: ۷ بار برای انجام عملیات تروریستی به هند سفر کردم و در سال ۲۰۰۸ با کمک «لشکر طیبه» پاکستان عملیات تروریستی شهر بمبئی را سازماندهی کردم.

«اجوال نکم» وکیل دیوید هیدله در اظهارات ویدیویی خود به نقل از موکل خود به دادگاه بمبئی گفت: لشکر طیبه پاکستان نقشه و تصاویر ویدیویی ساختمانها، هتلها، راه آهن و مرکز یهودیان شهر بمبئی را به دیوید هیدله داد.

وی در ادامه افزود: دیوید هیدله دو بار در حملات تروریستی به شهر بمبئی ناکام ماند اما بار سوم و در سال ۲۰۰۸ توانست حملات تروریستی خود را در بمبئی با موفقیت انجام دهد. یکبار نیز قایق حامل سلاح آنها به علت برخورد با صخره ها غرق شد و آنها نتوانستند عملیات تروریستی را در شهر بمبئی به انجام برسانند.

وی در ادامه تصریح کرد: هیدله در سال ۲۰۰۲ به لکشر طیبه پاکستان پیوست و تا سالها نزد این گروه تروریستی آموزش تیراندازی با انواع سلاح و ساخت بمب دید. پدر هیدله پاکستانی و مادرش آمریکایی است. نام اصلی وی «داوود گیلانی» است اما برای سفر به هند وی نامش را در سال ۲۰۰۶ به «دیوید هیدله» تغییر داد و با پاسپورت آمریکایی چندین بار به این کشور سفر کرد.

لازم به ذکر است هیدله چندین بار در اظهاراتش اعلام داشته است که سازمان اطلاعات و امنتیت پاکستان (آی اس آی) در حملات بمبئی نقش اساسی داشت. اما این سازمان چندین بار ارتباط خود با لشکر طیبه و حملات تروریستی بمبئی را انکار کرده است.