به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت حوزه علمیه استان بوشهر طی بیانیه ای به مناسبت یوم ­الله ۲۲ بهمن مردم را به حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد.

در این بیانیه آمده است: پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در ۲۲ بهمن ۵۷ نقطه شروعی برای بیداری ملت­های دنیا بود. ملت ایران با پیروی از رهبری­‌های امام خمینی(ره) و با اعتقاد به آئین نجات بخش اسلام و با اراده­ای محکم­تر از پاره­های پولاد همچون کوه استوار ایستادند و بر ایمانشان پای فشرده و دیو سیاهی و تاریکی را از سرزمین خود بیرون راندند.

اکنون که ۳۷ سال از آن پیروزی شیرین گذشته است، پیشرفت­های همه جانبه نظام اسلامی چشم جهانیان را خیره کرده، غرب و شرق را در حیرت فرو برده و الگوی مناسبی برای همه ملت­های ستم دیده دنیا گردیده است.

مدیریت حوزه علمیه استان بوشهر ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ‌و با اعلام تجدید بیعت با آرمانهای امام، انقلاب و مقام معظم رهبری«مدظله العالی»، مردم آگاه، انقلابی و همیشه در صحنه استان و طلاب، اساتید و روحانیون گرانقدر را به شرکت پرشور در راهپیمایی وحدت بخش ۲۲ بهمن دعوت می­کند.

پیام حزب اعتدال و توسعه استان بوشهر

حزب اعتدال و توسعه استان بوشهر نیز با صدور پیامی از مردم سراسر استان برای حضور گسترده در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دعوت کرد. در پیام حزب اعتدال و توسعه استان بوشهر آمده است: ۲۲بهمن ماه، یادآور توکل، اراده، عشق به میهن، اتحاد، همدلی و همبستگی ملت ایران برای بیرون کشیدن کشورشان از زیر سلطه ی سلطنت طاغوتی و استعمار بیگانگان و رسیدن به «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» ایران عزیز است.

در ادامه این بیانیه آمده است: اینک در سی و هفتمین بهار انقلاب اسلامی و با توجه به وضعیت کنونی منطقه و خصومت‌ها و دشمنی های همیشگی دشمنان قسم خورده انقلاب و در حالیکه امسال، کشورمان در آستانه دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، قرار دارد و چشم همه جهانیان به سوی میزان مشارکت و همراهی مردم با نظام جمهوری اسلامی ایران است و با عنایت به اینکه به فرموده مقام معظم رهبری در سالی به نام «همدلی و همزبانی دولت و ملت» قرار داریم، حزب اعتدال و توسعه استان بوشهر، از آحاد ملت شریف استان به ویژه جوانان، ورزشکاران، هنرمندان، دانشجویان، اصناف و بازاریان و فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی برای حضور عظیم، گسترده و خیره کننده در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ۱۳۹۴و دفاع از آرمانهای شهدا و امام شهدا و بیعت مجدد با آرمانهای نظام دعوت به عمل می آورد.

بیانیه جمعیت بانوان فرهیخته استان بوشهر

جمعیت بانوان فرهیخته استان بوشهر در بیانیه‌ای آورده است: ایام الله دهه فجر سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و پیروزی خون بر شمشیر با رهبری داعیانه امام خمینی رحمت الله علیه به حضور رهبر معظم انقلاب و امت مسلمان وشهید پرور ایران اسلامی راتبریک وتهنیت عرض می کنم.

بی شک بر کسی پوشیده نیست که این انقلاب با تلاش و رهبری دلسوزانه حضرت امام و با وحدت و یکپارچکی امت قهرمان و فداکار ایران اسلامی و با مشت های گره کرده و صفوف بهم پیوسته از زن ومرد کوچک و بزرگ پیروجوان به ثمر رسید.

در این راه خون های زیادی بر زمین ریخته شد تا درخت تنومند انقلاب اسلامی به بار بنشیند و در این راه نقش زنان که پیشاپیش مردان حضور داشتند از دیده‌ها پنهان نیست همانگونه که امام رحمت الله علیه فرمودند زنان دوشادوش مردان پیروزی را برای اسلام بیمه کردند بانوان در این نهضت پیشقدم بودند.

همه با هم با اتحاد و یکپارچگی و برای سرفرازی نظام جمهوری اسلامی و تحکیم بخشیدن به انقلاب اسلامی وپاسداری از دستاورهای انقلاب و گرامیداشت خون شهیدان و به تبعیت از فرامین رهبری در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن حضور پیدا خواهیم کرد.

بیانیه شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین شورای هیات های مذهبی شهرستان بوشهر در بیانیه‌ای آورده است: در آستانه سالگرد سی و هشتمین بهار انقلاب اسلامی قرار داریم و این در حالی است که در صحنه بین المللی، ملت های مستضعف جهان در زیر بار ظلم ها و فشار استکبار جهانی هستند و هر روز مصیبتی جدید را تجربه می کنند و در صحنه داخلی هم دشمنان به فکر نفوذ و نقشه کشیدن برای ناامید کردن ملت هستند.

شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر ضمن تبریک ایام الله دهه فجر به محضر رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای (مدظله) و ملت شریف ایران، دوشا دوش عموم مردم دارالولایه و دارالحماسه استان بوشهر در راهپیمایی ۲۲ بهمن باشکوه تر از گذشته حضور خواهد یافت و از مردم انقلابی نیز دعوت می‌کند تا بار دیگر برگی زرین را در روزشمار جمهوری اسلامی رقم زنند.

بیانیه اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان بوشهر

اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان بوشهر نیز در بیانیه‌ای آورده است: در فروپاشی نظام منحوس ستم‌شاهی و ایجاد شکافی عمیق و غیرمنتظره در طاق کسری حاکمیت طاغوت، موازنات سیاسی در جهان دو قطبی شرق و غرب ـ علیرغم ناباوری حاکمان نظام سلطه ـ برهم خورده و بارقه‌های امید و نجات در دل ملت‌های مظلوم و ستمدیده روشن گشته و شمیم جانفزای آیات نورانی و معطر قرآن کریم به مشام انسان‌های حق‌گرا و آزاده جهان رسید.

ما جامعه قرآنی نیز دوشادوش امت حزب الله وهمیشه در صحنه در روز یوم الله ۲۲ بهمن در مراسم راهپیمایی شرکت خواهیم کرد.

مدیران موسسات و مراکز قرآنی و تمامی قاریان، فعالان قرآنی از همه اقشار امت حزب الله دعوت می نماید تا در حماسه ۲۲ بهمن حضوری قرآنی و آسمانی داشته باشند.

بیانیه کانون مداحان و شعرای آئینی استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون مداحان و شعرای آئینی استان بوشهر در بیانیه‌ای آورده است: طلوع فجر انقلاب اسلامی سی و هفت بهار را می گذراند و هنوز صدای الله اکبر آزادی خواهان به گوش می رسد که با تنها هدف خود یعنی اینکه می‌بایست طومار استعمار و استبداد طاغوتیان در هم پیچیده شود را مجاهدانه دنبال می کنند.

اینک، ماییم و امانتی بی‌مانند، که از خون جوانان وطن جان مایه دارد. این ماییم و امانتی گرانبها که ریشه در قلب فرد فرد ایرانیان غیرتمند دارد. ماییم و امانتی که از پس سالها صبر و استقامت و صلابت امت ولایتمدار ایران به امروز رسانده است می آئیم تا با پاسداشت یوم الله ۲۲ بهمن و اعلام تجدید بیعت با آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب و میثاق با فرزند خلف ایشان، امام خامنه ای با تمام وجود حمایت کنیم.

از تمام مردم ولایی دعوت می کند که چونان سال های گذشته با شرکت در صفوف بهم پیوسته راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، اتحاد و همبستگی خود را به نمایش بگذارند.