توافق ۱۰میلیارد دلاری ایران و ژاپن/مذاکره معدنی با آلمان و اتریش

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرباسیان گفت: با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و برنامه دستیابی به قدرت نخست اقتصادی منطقه با رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی، سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی انکارناپذیر است، این در حالی است که خوشبختانه ایران از ذخایر مناسب سنگ آهن، زغال سنگ و گاز برخوردار است و در صورت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در معادن، می‌تواند جزو ۱۰ کشور برتر دنیا از نظر اقتصادی باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی را جزو ضرورت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بر شمرد و افزود: در قرارداد با شرکت‌های خارجی، موضوع انتقال تکنولوژی و بومی‌سازی آن توسط مهندسان کشورمان در راستای اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی لحاظ خواهد شد.

وی ادامه داد: در این قراردادها، دو روش سرمایه‌گذاری مستقیم و فاینانس و تامین مالی مطرح می‌شود و تلاش ما این است که حداکثر استفاده از نیرو و شرکت‌های ایرانی صورت گیرد و مطابق منافع اقتصادی و ملی باشد.

کرباسیان با بیان اینکه در پی سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران به ایتالیا و فرانسه، ۶.۵ میلیارد یورو یادداشت تفاهم در حوزه سنگ آهن، زنجیره تولید فولاد و آلومینیوم امضا شد، خاطرنشان کرد: بخشی از این یادداشت تفاهم‌ها با ایمیدرو و بخش دیگر با شرکت‌های خصوصی از جمله فولاد مبارکه منعقد شد که نویدی برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی است.

وی ادامه داد: اکنون با کشورهای دیگری نظیر آلمان، اتریش، بلاروس برای نحوه همکاری در حوزه معدن و صنایع معدنی در حال مذاکره هستیم. به تازگی، با ژاپنی‌ها موافق نامه ای تا سقف ۱۰ میلیارد دلار توسط وزیر اقتصاد امضا شده و با چین نیز بسته ۴ میلیارد دلاری در حوزه روی، آلومینیوم و معدنی‌ها مطرح شده است.