بررسي موضوع هسته اي ايران، افغانستان و عراق در ديدار دبيركل ناتو با بوش

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، "ياپ هوپ شفر" دبير كل ناتو در ديدار امروز خود با "جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا علاوه بر گفتگو درباره حضور نظاميان حافظ صلح اين سازمان در افغانستان در نظر دارد درباره پيشرفتهاي به دست آمده در اين كشور با يكديگر بحث و تبادل نظر كنند .

" اسكات مك كللان " سخنگوي كاخ سفيد با اعلام اين خبر افرود : ايران و برنامه هسته اي اين كشور از ديگر محورهاي گفتگوي شفر و بوش خواهد بود .

دبير كل ناتو قرار است امروز با " كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه و " دونالد رامسفلد " وزير دفاع آمريكا نيز ديدار و گفتگو كند .

" شفر " در ديدار با " بوش " همچنين درباره اوضاع عراق نيز به گفتگو خواهد پرداخت .

پيش از اين رئيس جمهوري آمريكا بر لزوم تحكيم مناسبات خود با ناتو تاكيد كرده بود.