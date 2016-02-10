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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۴۰

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت خبر داد:

کانون های فرهنگی در دانشگاه های علوم پزشکی تقویت می شوند

کانون های فرهنگی در دانشگاه های علوم پزشکی تقویت می شوند

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت از تغییرات در جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی خبر داد و گفت: کانون های فرهنگی در دانشگاهها تقویت می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسام الدین علامه شب گذشته در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور افزود: این دوره از جشنواره با دو تغییر عمده برگزار شد که یکی از آنها اجراهای زنده در بخش داوری نهایی و دیگر استفاده از هنرمندان برجسته برای داوری آثار دانشجویان بود.

وی افزود: برای سال آینده نیز دغدغه دانشجویان درباره اجراهای زنده آثار صحنه ای رفع می شود.

علامه یادآور شد: اختتامیه بخش های موسیقی، نمایش و مجازی به میزبانی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت انجام شد و اختتامیه بخش های ادبی هفته آینده در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت از دانشجویان شرکت کننده در این جشنواره خواست که پیام تقویت کانون های فرهنگی دانشجویی را به دانشگاهها انتقال دهند.

کد مطلب 3047851
زهره بال

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