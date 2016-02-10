انقلابی بودن به شعار نیست/ عقلانیت منطق اصولگرایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی شامگاه سه شنبه در مراسم جشن انقلاب که به همت مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در مسجد حضرت زین العابدین (ع) برگزار شد، با بیان اینکه دشمنان با شدید‌ترین وضعیت، نظام را تحریم کردند، اظهار داشت: اوباما تأکید می‌کرد که سخت‌ترین و فلج کننده‌ترین تحریم تاریخی را در مورد ایران اعمال کردیم اما امروز شاهد هستیم که این تحریم‌ها شکست و فرویخت.

وی افزود: از سویی قیمت نفت را کاهش می‌دهند و بازار اقتصادی ایران را خراب می‌کنند اما از طرف دیگر خودشان می‌گویند حاضر به مشارکت در ایران هستیم و سرمایه را هم خودمان می‌آوریم؛ البته همه این مسائل نیاز به دقت دارد اما عنایت خداوند خارج از محاسبات ما است.

عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه انقلاب اسلامی پناهگاهی غیر از خداوند ندارد، ابراز داشت: همواره برجام و رفت و آمدهای سیاسی در دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

دولت هرلحظه احتمال طرح بدل در برجام می‌داد

وزیر دادگستری تصریح کرد: با توجه به اینکه دشمن همواره به فکر فتنه و خدعه است، هیچگاه برای ما قابل اعتماد نبوده و هرلحظه احتمال بدل دشمن را می‌دادیم.

وزیر دادگستری افزود: با همه محاسبات، دقت‌ها، مراقبت‌ها، هدایت و هشدارهای رهبری، بهترین شرایطی را که پیش بینی می‌کردیم و در بعضی از موارد بهتر از آن‌ها را بدست آوردیم.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه برخی می‌گویند به طرف غربی امتیاز داده شده است، گفت: بالاخره امتیاز در میدان مذاکرات دادوستد می‌شود اما باید به این نکته دقت کرد که طرف اصلی ما قلدر‌ترین، بی‌منطق‌ترین و زورگو‌ترین آدم دنیاست.

آمریکا بیش از هفت هزار کلاهک هسته‌ای دارد

وی با اشاره به اینکه کمتر از یک درصد قدرت اقتصادی دنیا هستیم، ابراز داشت: طرف اصلی مذاکره ما بیش از ۵۰ درصد قدرت اقتصادی دنیاست و هفت هزار کلاهک پیشرفته اتمی دارد؛ البته این مسئله نیز جالب است که ما را متهم به تولید یک سلاح هسته‌ای می‌کردند در حالی که خودشان هفت هزار کلاهک هسته‌ای دارند!

عضو جامعه روحانیت مبارز افزود: اگر انسان در این میدان خطرناک، بزرگ و جدال سنگین خودش را حفظ و از پیشروی قدرت طرف مقابل جلوگیری و آن‌ها را ملتزم به رعایت حقوق خود کند، دستاورد کمی بدست نیاورده است.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به برخی از بحث‌ها و نگرانی‌های داخلی نسبت به بحث بازرسی از مراکز هسته‌ای، ابراز داشت: درست است که طرف مقابل مکار و فریبکار است اما ما هم عقل، ایمان و یاری خداوند را داریم؛ ما نباید خودمان را کم حساب کنیم.

تأثیر دعای خیر ملت در مذاکرات هسته‌ای

وی با اشاره به تأثیر دعای ملت در سرنوشت مذاکرات هسته‌ای، گفت: روز ۲۳ ماه رمضان مصادف با روز قدس بود؛ آقایان ظریف و صالحی در مذاکرات آخر، بحث‌های جدی داشتند که طرف مقابل در دوسه مورد زیر قول خود زده بود اما دعای خیر مردم در شب قدر و حضور در راهپیمایی روز قدس موجب شد که در عصر روز ۲۳ ماه رمضان همه مسائل به قبل بازگردد و طرف غربی دوسه امتیاز بیشتر هم بدهد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت متکی به نگاه الهی است، افزود: مدیران کشور باید وزن انقلاب را درک کنند؛ مذاکره کنندگان از ظرفیت عظیم پشتوانه مردمی و هوشمندی رهبری به خوبی در مذاکرات بهره بردند.

وی با اشاره به جمله مشهور دکتر ظریف در مذاکرات هسته‌ای مبنی بر اینکه «هیچگاه یک ایرانی را تهدید نکنید»، گفت: وزیر خارجه خوب می‌دانست که یک انقلاب قدرتمند پشتوانه تیم مذاکره کننده است.

وزیر دادگستری در ادامه به قراردادهای تجاری و رفت وآمدهای سیاسی پسابرجام اشاره داشت و گفت: رئیس جمهور در تمام مذاکرات تجاری و اقتصادی تاکید کرده که در سال حداقل یک میلیون جوان تحصیل کرده به بازار کار می‌آیند و باید قراردادی امضا شود که برای جوان ایرانی کار ایجاد کند.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۴ میلیون مسافرت خارجی در قالب زیارتی، سیاحتی و تجاری صورت می‌گیرد، افزود: از آنجا که ما در شرایط محدودی از توان حمل و نقلی هستیم، پول نفت و صادرات غیرنفتی ملت را باید به شرکت‌های خارجی برای هواپیما بدهیم.

یک ریال برای خرید هواپیماهای جدید پرداخت نکرده‌ایم

وی با بیان اینکه ملت سالانه بیش از ۴ میلیارد دلار پول بلیط به شرکت خارجی می‌دهند، تصریح کرد: ما هواپیماهای جدید را ۱۰ و نیم میلیارد دلار خریداری کردیم در حالی که یک ریال پول و ضمانت هم ندادیم؛ شرکت ایرباس برای نخستین بار به رئیس جمهور گفت که از سرمایه شرکت، 20 درصد آورده اول را می‌آوریم و هشتاد درصد مابقی را نیز از بانک‌ها و بیمه‌ها وام می‌گیریم و فقط شما تعهد پرداخت را در قسط هشت ساله بدهید.

وی افزود: ما باید سالانه ۷۰۰ میلیون دلار قسط هواپیما‌ها را بدهیم در حالی که اگر نیمی از مسافران خارجی سوار این هواپیما شوند سالی دو میلیارد دلار به شرکت‌های هواپیمایی می‌دهند؛ بعضی افراد حرف‌هایی می‌زنند و فضاسازی می‌کنند در حالی که مسئله پیچیده نیست و باید حساب دودوتا چهارتا کنند.

عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه ایران بهترین مسیر تردد شرق و غرب عالم است، ابراز داشت: اگر این مسیر تقویت و به پایگاه ترانزیت تبدیل شود، بازار بزرگ اشتغال و درآمدزایی برای کشور ایجاد شده است.

برای نمایندگی مجلس افراد هیجانی انتخاب نشوند

حجت الاسلام پورمحمدی در ادامه با بیان اینکه برای انتخابات مجلس باید بهترین افرادی را که تفکر صحیح و منطقی دارند مورد انتخاب قرار داد، گفت: باید افرادی را انتخاب کرد که اصول و مبانی دارند، حقیقت انقلاب و مفاهیم دینی را درک می‌کنند، هیجانی و شعاری نیستند، انقلابی متفکر و عمیق هستند.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه انقلابی بودن به شعار، پرخاشگری، بدگویی، اتهام زنی و درشت گویی نیست، ابراز داشت: انقلابی‌گری به خوب فکر کردن، تفکر باصلابت، اراده قوی و از دشمن نترسیدن است.

عضو جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: برخی می‌گویند مذاکره نکنید چرا که خطرناک است و لبخند فریبکارانه می‌زنند و کلاه سرتان می‌گذارند در حالی که باید مذاکره کرد اما فریب دشمن را نخورد.

حجت الاسلام پورمحمدی همچنین به شاخصه‌های اصولگرایی اشاره داشت و گفت: بهترین افرادی که دین مدار، عاقل، حق طلب و مشورت پذیر هستند به عنوان اصولگرایان ناب تعریف می‌شوند.

وی با بیان اینکه عقلانیت منطق اصولگرایی است، ابراز داشت: اگرچه امروز این مسئله کمی «خط خطی» و مدعی زیاده شده است؛ ما خط انقلاب، امام و رهبری را براساس شاخصه‌های اشاره شده می‌دانیم و معتقدیم تا به امروز این مسیر با این نگاه و تفکر پیش آمده است.

مسائل اقتصادی به سمت بحران سازی حرکت می‌کرد

وزیر دادگستری در ادامه با تأکید بر اینکه دولت یازدهم از آغاز فعالیت خود با دو مشکل پیچیده اقتصادی و سیاست خارجی مواجه بود، تصریح کرد: مسائل پیچیده اقتصادی به سمت پیچیده‌تر شدن، بحران سازی و زمین گیر کردن در حرکت بود که عرصه داخلی فضای اقتصادی را حفظ کردیم تا به مرحله بحران نرسیم.

وی با بیان اینکه دولت ۵۸۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است، ابراز داشت: امسال بودجه را با ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بستیم؛ این مسئله نشان می‌دهد که دولت به اندازه حدود سه سال بودجه کشور به بانک، صندوق‌های بازنشستگی، کارفرما و پروژه‌ها بدهکار است.

گرانی در حال تولید شدن است

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه نرخ رشد گرانی و تورم مهار شد، تصریح کرد: البته ما می‌دانیم که گرانی در حال تولید شدن است اما شیب تورم کاسته شد.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به موفقیت دولت در اجرای طرح سلامت، ابراز داشت: دولت با همه مشکلات مالی در دوسال طرح جامع سلامت را اجرا کرد در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا نتوانسته‌اند این کار را انجام دهند؛

وی با اشاره به اینکه دولت ماهانه حدود ۴ هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهد، اظهار داشت: سعی کردیم یارانه‌ها را با وجود فشار مالی زیاد، حفظ کنیم تا کشور احساس بحران نکند و تعادل خود را حفظ کند.

وزیر دادگستری افزود: ادعای ایجاد رونق اقتصادی در بازار نداریم اما حالت رکود را خارج کردیم و به ورشکستگی نرسیدیم.

شاهد سیل ویرانگری از قطعنامه‌ها بودیم

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به مشکلات عرصه سیاست خارجی، گفت: در عرصه سیاست خارجی شاهد سیل ویرانگری از تحریم‌ها و قطعنامه‌ها بودیم که با تمرکز بر روی این مسئله به توفیقاتی نائل شدیم و دروغگویان را متعهد به یک پیمان کردیم و با همین قدرت و هوشمندی باید جلو برویم.

وی با بیان اینکه دولت به دنبال هموار کردن عرصه اقتصاد برای نقش آفرینی مردم است، ابراز داشت: دولت تسهیل کننده است و باید اقتصاد مقاومتی متکی به ملت شکل بگیرد.

حجت الاسلام پورمحمدی همچنین بر لزوم مدیریت صحیح منابع کشور تأکید کرد و گفت: از کم توجهی به برنامه ریزی آسیب‌ها و زیان‌های زیادی دادیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه انقلاب اسلامی به همت ایستادگی و هوشمندی مردم شکل گرفت، اظهار داشت: قم پیشتاز و پایه گذار انقلاب بود و نقش تعیین کننده‌ای در دوام و استقرار نظام داشته است.

وی با بیان اینکه امروز حوزه علمیه قم در دنیا نورافشانی می‌کند، تصریح کرد: حوزه علمیه موجب شد که شاکله دیانت، اسلامیت، ولایت مداری و پیروی از اهلبیت (ع) در دوران سیاه رضاشاهی حفظ شود و اجازه نداد در دوران سلطنت سیاه پهلوی، آسیب وحشتناکی به ملت و دیانت برسد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه حوزه علمیه قم نیازمند بستر رشد بود، افزود: مرقد مطهر حضرت معصومه (س) و مردم شریف قم بستر پیشتازی حوزه را فراهم کردند.

حجت الاسلام پورمحمدی در ادامه با بیان اینکه همواره از آغاز نهضت شاهد گشایش و رحمت الهی و فتح دائمی بوده‌ایم، گفت: گروه گروه از ابتدای نهضت، مجذوب فرهنگ انقلاب شدند و امروز نیز یک الگو بی‌بدیل است.

حجم دشمنی‌ها نشان دهنده جذابیت انقلاب است

وی با بیان اینکه حجم دشمنی‌ها نشان دهنده جذابیت انقلاب اسلامی است، ابراز داشت: در دنیا با جریان‌های بی‌اثر کاری ندارند اما وقتی جریانی تعیین کننده و نقش آفرین است مورد حملات و تخریب‌ها قرار می‌گیرد.

عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه چهره دشمن نشان دهنده ویژگی‌های حرکت انقلاب اسلامی است، افزود: همواره در طول دوران انقلاب شاهد بوده‌ایم که جبهه‌های گسترده و بزرگی مقابل انقلاب گشوده شده است که این مسئله نشان می‌دهد انقلاب قدرت و تاثیر تعیین کننده‌ای دارد.

حجت الاسلام پورمحمدی تصریح کرد: برای صحت محتوا، هدف گیری، شعار و رفتار‌های انقلاب باید به نوع و هویت دشمنی‌ها نگاه کرد.