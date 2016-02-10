ماندگاری انقلاب اسلامی به واسطه الهی بودن آن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن بت شکن شامگاه سه شنبه درنشست تخصصی بررسی راه های نفوذ دشمن در شهرکرد با بیان اینکه ماندگاری انقلاب اسلامی به واسطه الهی و خدایی بودن این انقلاب بوده است، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به واسطه اینکه هدف الهی داشته است و در مسیر رضای خداوند بوده است ماندگار و استمرار پیدا کرده است.

وی با اشاره به مطالبی پیرامون حرکت های خدایی و انقلابی از شهید مطهری، عنوان کرد: برخی از حرکت ها در طول تاریخ ماندگار می شوند و برخی نیز فراموش می شوند و ماندگار نمی شوند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به حرکت ها انقلابی ماندگار شده در طول تاریخ، عنوان کرد: نهضت امام حسین(ع) یکی از مهمترین حرکت های در طول تاریخ بوده است که جدا از اینکه ماندگار شده است، روز به روز به عظمت این حرکت و نهضت افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: هرچه از تاریخ گذشته است از عظمت نهضت امام حسین(ع) کاسته نشده است و عظمت آن افزایش یافته است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دلیل اصلی ماندگاری حرکت ها و نهضت ها در طول تاریخ الهی بودن آنها بوده است و هر حرکتی که در مسیر خداوند بوده است ماندگار شده است.

وی با اشاره به اینکه برخی از دشمنان کشور پیش بینی کرده بودند که سرنوشت انقلاب اسلامی ایران همانند انقلاب های دیگر مانند انقلاب مشروطه و انقلاب صنعت نفت می‌شود، ادامه داد: رهبر انقلاب اسلامی به واسطه اینکه هدف و کار و حرکت و سخنرانی او برای خدا بود موجب شد که انقلاب اسلامی ماندگار شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: کسی که راه آن در مسیر خدا باشد خداوند به آن عزت می دهد.

دشمنان کشور به دنبال زانو زدن ایران در مقابل آنها هستند

استاد دانشگاه تهران نیز در این نشست گفت: دشمنان کشور به دنبال زانو زدن ایران در مقابل آنها هستند و از هر طریق و روشی به دنبال این هدف هستند.

منوچهر محمدی با اشاره به اینکه دشمنان کشور به دنبال زانو زدن ایران در مقابل آنها است و از هر طریق و روشی به دنبال این هدف هستند، اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامی و کشور از سه روش به دنبال رسیده به هدف زانو زدن ایران در مقابل آنها است.

وی عنوان کرد: یکی از روش ها تهدید است که مطرح کردن گزینه نظامی توسط رئیس جمهور آمریکا نمونه ای از تهدید در این مسیر است.

استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: یکی دیگر از روش ها برای به زانو درآوردن ایران در مقابل خودشان، جنگ نیابتی است و نمونه ای از این جنگ ها، جنگ در سوریه، لبنان و... را می توان مثال زد.

منوچهر محمدی اظهار داشت: هدف همه جنگ هایی که در منطقه ایجاد شده است تهدید ایران است و دشمنان با راه اندازی این جنگ ها به دنبال تهدید ایران و رسیده به اهداف شوم خودشان است.

وی عنوان کرد: تحریم های اقتصادی از دیگر روش هایی دشمنان برای فشار بر ایران و زانو زدن این کشور است.

این کارشناس مسائل سیاسی اظهار داشت: دشمنان به دنبال این هستند که با اعمال تحریم ها و فشار های اقتصادی ایران را تسلیم خود بکنند.

منوچهر محمدی اظهار داشت: مردم باید در این زمینه بسیار هوشیار باشند چرا که اگر در مقابل این تهدیدات ضعف نشان دهیم هزینه های زیادی را باید متحمل شویم.