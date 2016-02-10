کیومرث هاشمی: سلامت ورزشکاران از کسب مدال هم مهمتر است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، با توجه به شیوع ویروس زیکا در کشور میزبان المپیک ۲۰۱۶ و حتی مشاهده آن در برخی کشورهای آسیایی،نامه نگاری های لازم از سوی کمیته ملی المپیک با مسئولان محترم وزارت بهداشت،درمان و پزشکی کشورانجام شده و منتظر نظر آنها در این باره هستیم.

کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک در این زمینه اظهارداشت: از همان ابتدا که بحث شیوع ویروس زیکا در برزیل مطرح گردید این موضوع به دقت از سوی کمیته،طبق اطلاعات بدست آمده پیگیری می شد که به همین منظور تقریبا ۱۰ روز قبل، از سوی کمیته نامه ای به آقای دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت،درمان وپزشکی کشور ارسال گردید تا با توجه به متولی سلامت جامعه بودن، نقطه نظرات خود را در این باره به کمیته اعلام نمایند.



هاشمی خاطر نشان کرد:وزارت بهداشت تاکنون همکاری خوبی با کمیته و مجموعه ورزش کشور داشته که جای تقدیر و تشکر دارد و کمیته هم در صورت دریافت پاسخ از سوی وزارت بهداشت،نکات لازم را برای فدراسیونها ابلاغ خواهد کرد تا این عزیزان در سفرهای برون مرزی با رعایت برخی نکات ایمنی و ملاحظات لازم،دغدغه خاطری نداشته باشند.



رئیس کمیته ملی المپیک در خاتمه خاطر نشان کرد: برای ما سلامت ورزشکاران به مراتب مهمتر از هر چیز دیگری،همچون کسب مدال در رقابت های بین المللی است لذا کمیته ملی المپیک با حساسیت تمام این موضوع را پیگیری کرده و حتی قرار است هفته آینده نشستی با مسئولان فدراسیون پزشکی در این باره داشته باشیم.