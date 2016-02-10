۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۱۶

مسئول قرارگاه فضای مجازی و سایبری بسیج دانشجویی البرز:

تولید محتوای اسلامی در فضای مجازی ضروری است

کرج - مسئول قرارگاه فضای مجازی و سایبری بسیج دانشجویی استان البرز بر حضور جامعه دانشگاهی به منظور تولید محتوای اسلامی در عرصه فضای مجازی تاکید کرد.

پویا پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جامعه دانشگاهی با حضور فعال و تولید محتوای اسلامی در عرصه فضای مجازی می تواند تأثیرگذار باشد، اظهار کرد: دیگر نوبت به اجرای برنامه های میدانی و آموزشی در حوزه فضای مجازی رسیده است.

وی در ادامه گفت : لازمه استفاده از فرصت‌های موجود در عرصه فضای مجازی تولید فنی و خودکفایی در جامعه دانشگاهی است، دانشگاه ها بزرگترین منابع علم و فناوری در نقاط مختلف دنیا هستند و می توان با برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه گذاری هدفمند و به موقع بیشترین و بهترین دستاوردهای را به بار آورد.

پارسا ادامه: خوشبختانه نقشه راه مشخص است و مقام معظم رهبری بارها در بیاناتشان به ضرورت یادگیری ابزار های رسانه ای روز دنیا اشاره داشته اند، از سوی دیگر تأمین زمینه های فناوری مانند اینترنت و رایانه و رشته های مرتبط تقریباً در تمامی دانشگاه های کشور انجام شده است که زمان اعمال اندیشه های فرهنگی، ‌آموزشی و علمی در حوزه ی فضای مجازی را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه استفاده از پتانسیل جامعه دانشگاهی می تواند کمکی شایان در راستای رسیدن به اهداف باشد، افزود : جامعه دانشگاهی با ترسیم اهداف کوتاه‌مدت و بلند‌مدت و با حضور فعال و تولید محتوای اسلامی در عرصه فضای مجازی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: بسیج دانشجویی دانشگاه ها در کشور حضوری فعال و پررنگ دارند و از نظر فعالیت های فرهنگی، ‌آموزشی و علمی به اوج بلوغ خود رسیده اند و مورد قبول و پذیرش جامعه ی دانشگاهی ما واقع شده اند، ‌بنابراین استفاده از پتانسیل این جامعه می تواند در راستای رسیدن به اهداف حوزه فضای مجازی راهگشا باشد.

مسئول قرارگاه فضای مجازی و سایبری بسیج دانشجویی استان البرز در پایان ایجاد فضایی برای فعالیت نخبگان رایانه و هوش مصنوعی در راستای ایجاد صفحات وب، تولید نرم افزار و فعالیت های اینترنتی را یک ضرورت دانست و گفت: ایجاد و توسعه دوره های آموزشی رایانه، ‌هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات در دانشگاه ها به طور مدوام و پیوسته و با برنامه ریزی دقیق در سراسر کشور کمکی شایان در راستای رسیدن به اهداف بلند مدت خواهد بود.

