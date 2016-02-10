تولید محتوای اسلامی در فضای مجازی ضروری است

پویا پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جامعه دانشگاهی با حضور فعال و تولید محتوای اسلامی در عرصه فضای مجازی می تواند تأثیرگذار باشد، اظهار کرد: دیگر نوبت به اجرای برنامه های میدانی و آموزشی در حوزه فضای مجازی رسیده است.

وی در ادامه گفت : لازمه استفاده از فرصت‌های موجود در عرصه فضای مجازی تولید فنی و خودکفایی در جامعه دانشگاهی است، دانشگاه ها بزرگترین منابع علم و فناوری در نقاط مختلف دنیا هستند و می توان با برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه گذاری هدفمند و به موقع بیشترین و بهترین دستاوردهای را به بار آورد.

پارسا ادامه: خوشبختانه نقشه راه مشخص است و مقام معظم رهبری بارها در بیاناتشان به ضرورت یادگیری ابزار های رسانه ای روز دنیا اشاره داشته اند، از سوی دیگر تأمین زمینه های فناوری مانند اینترنت و رایانه و رشته های مرتبط تقریباً در تمامی دانشگاه های کشور انجام شده است که زمان اعمال اندیشه های فرهنگی، ‌آموزشی و علمی در حوزه ی فضای مجازی را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه استفاده از پتانسیل جامعه دانشگاهی می تواند کمکی شایان در راستای رسیدن به اهداف باشد، افزود : جامعه دانشگاهی با ترسیم اهداف کوتاه‌مدت و بلند‌مدت و با حضور فعال و تولید محتوای اسلامی در عرصه فضای مجازی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: بسیج دانشجویی دانشگاه ها در کشور حضوری فعال و پررنگ دارند و از نظر فعالیت های فرهنگی، ‌آموزشی و علمی به اوج بلوغ خود رسیده اند و مورد قبول و پذیرش جامعه ی دانشگاهی ما واقع شده اند، ‌بنابراین استفاده از پتانسیل این جامعه می تواند در راستای رسیدن به اهداف حوزه فضای مجازی راهگشا باشد.

مسئول قرارگاه فضای مجازی و سایبری بسیج دانشجویی استان البرز در پایان ایجاد فضایی برای فعالیت نخبگان رایانه و هوش مصنوعی در راستای ایجاد صفحات وب، تولید نرم افزار و فعالیت های اینترنتی را یک ضرورت دانست و گفت: ایجاد و توسعه دوره های آموزشی رایانه، ‌هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات در دانشگاه ها به طور مدوام و پیوسته و با برنامه ریزی دقیق در سراسر کشور کمکی شایان در راستای رسیدن به اهداف بلند مدت خواهد بود.