طلاب با عمل خود مردم را به رعایت تقوا دعوت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با تأکید بر لزوم رعایت تقوا و عفت عنوان کرد: طلاب باید مراقب باشند که در خانوادهها مردم را به عفت و تقوا دعوت کنند نه اینکه به گونهای باشند که آنها از تقوا و عفت و حجاب دور شوند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه انسان به آنچه میگوید باید عمل کند بر عامل بودن متعلم تأکید کرد و بیان داشت: متعلمی که به آنچه گفته عمل نکند از علم خود بهرهای نبرده است.
استاد سطوح عالی حوزه ابراز کرد: متعلم کسی است که خود و جامعه را بسازد و این در حالی است که برخی افراد که اهل علم هستند در جامعه به گونهای راه میروند که در شأن متعلمین نیست.
وی با تأکید بر اینکه متعلم لزوما نباید به یادگیری در زمینه علوم حدیثی و قرآنی بپردازد، گفت: افراد میتوانند هر علمی که سعادت بشر را تضمین میکند فراگیرند که رشتههای مانند علم پزشکی و روانشناسی نیز از این جمله است.
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