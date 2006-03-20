اتحاديه اروپا، تحولات فلسطين و موضوع هسته اي ايران را بررسي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه كلاينه سايتونگ ، وزراي امورخارجه 25 كشور عضو اتحاديه اروپا در نشست امروز خود به رياست " اورزلا پلاسنيك " وزير امورخارجه اتريش كه كشورش در حال حاضر رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، بار ديگر به موضوع هسته اي ايران خواهند پرداخت .

بر اساس اعلام ديپلماتهاي اتحاديه اروپا وزراي امورخارجه در نشست امروز بار ديگر براي يافتن راهكار ديپلماتيك به منظور حل موضوع هسته اي ايران تلاش خواهند كرد .

وزراي امورخارجه كشورهاي اتحاديه اروپا در نظر دارند در گفتگوهاي خود درباره نقش سازمان ملل در حل موضوع هسته اي ايران نيز به بحث و تبادل نظر بپردازند .

به نوشته اين منبع خبري وزراي امورخارجه اتحاديه همچنين به مسئله كمكهاي مالي اين اتحاديه به فلسطين نيز پرداخته ودرباره آن به گفتگو خواهند نشست.

پيش از اين اتحاديه اروپا ارائه كامل كمكهاي مالي خود را به آن مشروط كرد تا حماس، رژيم صهيونيستي را به رسميت بشناسد و مقاومت بر ضد اين رژيم را براي هميشه پايان دهد و توافقات سابق ميان تشكيلات خودگران و اسرائيل را بپذيرد، حماس هم با توصيف اين شروط به عنوان باج خواهي از ملت فلسطين تاكيد كرده است تا زماني كه رژيم صهيونيستي به اشغال سرزمينهاي فلسطيني ادامه دهد و اسرا را آزاد نكند و با بازگشت همه آوارگان به سرزمينشان موافقت نكند، هرگز موضوع گفتگو با اسرائيل را بررسي نخواهد كرد؛ اين جنبش در پاسخ به تهديدهاي غرب به قطع كمكهاي مالي تاكيد كرده است كه راههايي براي جذب كمكهاي مالي وجود دارد كه از آنها براي مقابله با تهديدهاي غرب استفاده خواهد كرد.