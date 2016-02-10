به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور حضور دارد، نقش و اثرگذاری زن بلوچ در مقابله با جریان های افراطی و تکفیری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در این همایش فرهنگی، نقش کلیدی زنان در افزایش وحدت شیعه و سنی و مقابله با جریان‌های افراطی و تندرو مورد بحث و بررسی کانون های مردمی و علمای و فضلای شیعه و سنی قرار می گیرد.

با توجه به موقعیت خاص سیستان و بلوچستان و تنوع مذهبی و نیز پایبندی مردم آن به اصول و سنت ها، زنان در کنار سران طوایف و نخبگان در شناساندن جریان های تکفیری به نسل جوان نقش عمده و مهمی دارند.