  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۲۲

با حضور معاون امنیتی دادستان کل کشور در چابهار؛

همایش نقش زن بلوچ در مقابله با جریان‎های تکفیری آغاز شد

همایش نقش زن بلوچ در مقابله با جریان‎های تکفیری آغاز شد

چابهار-همایش نقش زن بلوچ در مقابله با جریان‎های تکفیری و افراطی با حضور معاون امنیتی دادستان کل کشور در دانشگاه دریانوردی چابهار آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور حضور دارد، نقش و اثرگذاری زن بلوچ در مقابله با جریان های افراطی و تکفیری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در این همایش فرهنگی، نقش کلیدی زنان در افزایش وحدت شیعه و سنی و مقابله با جریان‌های افراطی و تندرو مورد بحث و بررسی کانون های مردمی و علمای و فضلای شیعه و سنی قرار می گیرد.

با توجه به موقعیت خاص سیستان و بلوچستان و تنوع مذهبی و نیز پایبندی مردم آن به اصول و سنت ها، زنان در کنار سران طوایف و نخبگان در شناساندن جریان های تکفیری به نسل جوان نقش عمده و مهمی دارند.

کد مطلب 3047891

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها