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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵

شامگاه سه شنبه؛

طوفان در مشهد حادثه به پا کرد

طوفان در مشهد حادثه به پا کرد

مشهد- تغییرات جوی که از روز گذشته با برودت هوا و وزش باد شدید در مشهد مقدس همراه شده موجب سقوط بسیاری ازاجسام و داربست های ساختمان های در حال احداث و همچنین شکستگی برخی درختان در این شهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شدت وزش باد و طوفان روز گذشته موجب شد تا داربست های تعدادی از ساختمان های در حال احداث فرو ریخته و در نقاطی از سطح شهر موجب نگرانی شهروندان شود که با حضور نجاتگران سازمان آتش نشانی این حوادث به نحو مطلوب مدیریت شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد روز چهارشنبه در تشریح جزئیات حوادث مرتبط با وزش بادشدید در شب و روز گذشته گفت: طوفان شب گذشته موجب بر هم ریختگی شهر و سقوط بسیاری از اجسام و تابلوهای مغازه ها و همچنین شکستگی درختان شد.

آتش‌پاد دوم حسن جعفری در این رابطه اظهار کرد: در طی شبانه روز گذشته ۲۴ حادثه به ستاد فرماندهی گزارش شد که تعداد ۱۱ مورد از حوادث اعلامی بر اثر وزش باد شدید بود.

وی بیان کرد: همچنین از تعداد ۱۱مورد حادثه مذکور بیشترین علل وقوع حادثه سقوط داربست و با تعداد ۶ مورد گزارش شد.

جعفری افزود: سقوط نمای ساختمان، سقوط تابلو تبلیغاتی و سقوط درخت بر روی خودرو و ریزش دیوار از جمله حوادث شب گذشته در مشهد بود که با اعزام گروه های نجات آتش‌نشانی مشهد به محل حادثه این حوادث مدیریت و نسبت به ایمن سازی اماکن دچار حادثه اقدام شد.

وی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته مرکز فرماندهی آتش نشانی۱۲۵ به دو هزار ۷۸۱ تماس مردمی که بخشی از آن مربوط به مزاحمان تلفنی و بخشی دیگر نیز مربوط به سوال و جواب های  ایمنی بوده به  شهروندان پاسخ گفته است.

وی بیان کرد: در طی ۲۴ ساعت گذشته نجاتگران و آتش نشانان برای ۴۱ مورد عملیات اطفاء و نجات اعزام شدند که از آن میان ۱۵  مورد آتش سوزی، ۲۴ مورد حادثه و ۲ مورد عملیات پیشگیری و بازدید از حریق بوده است .

وی بیان کرد: در میان آتش سوزی ها بیشترین علل وقوع حریق اتصالی سیم برق با فراوانی تصرفاتی در اماکن مسکونی  ۸ مورد  و بیشترین اولویت علت حادثه نیز محبوس شدن افراد در آسانسور۵ مورد  و سقوط داربست  ۶ مورد گزارش شده است .

 

 

 

کد مطلب 3047895

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