بزرگترین خانه تاریخی شمال کشور هنوز متقاضی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین خانه مسکونی و تاریخی شمال کشور به نام مجموعه خانه باقری‌ها در بافت قدیم گرگان واقع شده که اسناد تاریخی قدمت آن را به سال ۱۲۸۶ شمسی و دوره قاجار می‌رساند البته بخش‌هایی از آن بر روی آثار دوره صفویه ساخته شده است. این بنا در چند مرحله و به صورت جزء به جزء و در مقاطع زمانی مختلف ساخته شده و خانواده باقری تا سال ۱۳۸۰ هجری شمسی در آن سكونت داشته سپس به تملک سازمان میراث فرهنگی درآمد.

این خانه با مساحتی بالغ بر دو هزار متر و زیر بنای ۱۶۰۰ متری دارای ۴ حیاط اندرونی، یک حیاط اندرونی، یک حیاط بیرونی، دو حیاط هشتی، یک حیاط مطبخ و یک حیاط سرطویله و چهار ورودی به شبکه معابر اطراف است که در ۶ مرحله مختلف تاریخی ساخته شده است.

در تابستان‌های گرم وشرجی گرگان فضای داخلی این خانه شرایط مناسبی برای آسایش محیطی ساکنان پدید می‌آورد و سختی اقلیم را قابل تحمل می‌کند. همچنین بام‌های سفال پوش شیب‌دار و نیز ارتفاع گرفتن کف فضاهای طبقه پایین از سطح طبیعی زمین، از جمله روش‌های مناسب جهت مقابله با اثرات مخرب اقلیم پر باران و رطوبت سطحی زمین بر بنا به شمار می‌رود.

مجموعه باقری دارای تزئینات آجری در برخی از سردرهای ورودی به مجموعه، پنجره‌های چوبی گره چینی با شیشه‌های رنگی، کنده کاری لبه شیرسرها، تراس‌های چوبی با نرده‌های خراطی شده، گچبری‌های ساده در زیر سقف‌هاست. این اثر تاریخی به شماره ثبت ۵۴۲۳ در فهرست آثارملی به ثبت رسیده است.

شهریور ماه سال گذشته، فعالان حمایت از بافت تاریخی گرگان و دوستداران میراث فرهنگی در گلستان خبر از مرمت نادرست این خانه داده بودند. مرمت این خانه بدون داشتن طرح مصوب مرمتی آغاز شده بود.

اما بزرگترین خانه تاریخی و مسکونی شمال ایران با قرار گرفتن در فهرست خانه‌های تحت پوشش صندوق حفظ و احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی به نظر می رسید كه شرایط باید به نفع این میراث تاریخی تغییر كند. این خانه قرار بود برای ایجاد محل اقامتی در قلب بافت تاریخی گرگان، بازسازی و باز زنده سازی شود اما تنها اقدام انجام شده، انتقال بخشی از فضای اداری اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان به یكی از بناهای این عمارت و هجوم الوارهای «راش» خیس و ترك خورده و گره دار، برای مرمت بزرگ ترین خانه مسكونی شمال ایران بود.

مرمت این خانه تاریخی نیز سال گذشته با چالش‌های جدی مواجه شد از استفاده چوب های خیس در این بنا تا نحوه مرمت بخش های دیگر آن که حتی استادکارانی که در آنجا مشغول به کار بودند هم خود به وضعیت مرمت خانه انتقاد داشتند!

قرار بود خانه باقری به‌عنوان محل اقامت به كاربری برسد و مدرسه تقوی به‌عنوان پشتیبان آن به مركزی برای پذیرای تبدیل شود. خانه باقری و مختصات حیاط‌های آن امكان ساخت مركز پذیرایی مانند رستوران را ندارد. در حال حاضر هم این خانه، امكان احیا برای محل اقامتی را ندارد. بنابراین امكان پیدا كردن متقاضی و سرمایه‌گذار برای آن هم بسیار ضعیف است. با این وجود صندوق حفظ و احیای آثار تاریخی این خانه را دی ماه امسال در فهرست ۲۰ بنای آماده واگذاری اعلام کرد.

صندوق حفظ و احیا برای مرمت این خانه ۱۸ میلیارد ریال هزینه برآورد کرده است تا سرمایه گذار آن را به مدت ۲۴ ماه مرمت کند مدت قرارداد برای سرمایه گذار متقاضی نیز ۲۰ سال با مبلغ پایه اجاره ۳۰ میلیون ریالی در نظر گرفته شد. اما با وجود این بازهم برای مرمت و تغییر کاربری خانه باقری ها متقاضی و سرمایه گذار پیدا نشد.

از سویی بخشی از این خانه به نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی و خانه صنایع دستی گرگان تبدیل شده است. شاید تنها بخشی از خانه باقری ها که در حال حاضر زنده و پویاست همین بخشی باشد که از آن به عنوان خانه صنایع دستی استفاده می شود و در اتاق های آن منبت کاران، سفال گران و فروشندگان و دوزندگان لباس های محلی غرفه دارند و هر از گاهی حیاط را آب و جارو کرده و سعی می کنند گردشگران را به بهانه بازدید از این خانه هم شده، به داخل هدایت کنند.

درهای بقیه بخش های بزرگترین خانه مسکونی شمال کشور به روی گردشگران بسته است چون هنوز آماده بازدید نیست. اما از آنجا که رطوبت و باران و برف دشمن این خانه ها به شمار می آید. به طور حتم هر سال از عمر اتاق های مرمت نشده این خانه بزرگ تاریخی کمتر می شود.