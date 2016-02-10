بررسی مبانی نظریه ولایت فقیه در شماره جدید خردنامه

به گزارش خبرگزاری مهر، این شماره از خردنامه همشهری دارای بخش‌ها و پرونده‌های متنوعی است که هدف اساسی آن روشن شدن پاسخ سؤالاتی است که هر یک از شهروندان ایرانی ممکن است در رابطه با ساختار سیاسی کشور خود در ذهن داشته باشند.

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های شماره صد و پنجاه و یک خردنامه مناظره‌هایی است که با موضوع ولایت فقیه و ویژگی‌ها و شئون آن میان موافقان و منتقدان این نظریه سیاسی – دینی شکل گرفته است که صادق زیباکلام یکی از طرفین این مناظره‌هاست. در این میان بازخوانی مناظره مکتوب آیت‌الله جوادی آملی با مرحوم مهدی حائری یزدی در نیمه‌های دهه هفتاد به تضارب دیدگاه‌ها و نقد آشکار ولایت فقیه و دفاع علمی و کارشناسانه از آن انجامیده است.

«مصاحبه ماه» در خردنامه ویژه ولایت فقیه با آیت‌الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری انجام گرفته است و ضمن مروری بر سوابق وی در نظام و معرفی اقدامات و تألیفات ایشان در تحکیم و تقویت ولایت فقیه در کشور، به بحث رهبری فردی و شورایی و نیز نقش مجلس خبرگان در تعیین و عزل رهبری و نظارت بر ولی فقیه به تفصیل پرداخته است.

در بخش «کتاب ماندگار» این شماره خردنامه، کتاب «ولایت فقیه» که حاصل درس‌های امام خمینی (ره) در نجف در این خصوص است با مصاحبه‌ای از سید علی خمینی، نواده امام راحل (ره) و نوشتاری از حجت‌الاسلام نجف لک‌زایی معرفی شده است.

بررسی مبانی نظریه ولایت فقیه، پیشینه نظریه ولایت فقیه خصوصاً در ایران معاصر و از دوران مشروطیت تا کنون، ارتباط ولایت فقیه با قانون، جایگاه مردم در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، نحوه تعامل خواص با ولی فقیه و حاکم اسلامی و بایسته‌های آن و نیز ولایت فقیه در عرصه‌های علمی و فرهنگی و رسانه‌ای و جایگاه آن در مراکز آکادمیک داخل و خارج کشور از پرونده‌هایی است که در صد و پنجاه و یکمین شماره خردنامه به علاقه‌مندان ارائه شده است.

خردنامه در این شماره خود با گفتارها و نوشتارهایی از اساتیدی چون، آیت‌الله سید محمدرضا طباطبایی مدرسی یزدی (عضو فقهای شورای نگهبان)، آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی، قاسم تبریزی، عباسعلی کدخدایی، مصطفی کواکبیان، محمدجواد ارسطا، غلامرضا خواجه‌سروی، علی غلامی، سید علی حسینی، سید ابراهیم سرپرست سادات، کاظم جلالی، مجید بابایی، یعقوب توکلی، امیر محبیان و پرویز امینی به جمع دوستداران مباحث فکری و اندیشه سیاسی آمده است.

در خردنامه همشهری منابع و کتاب‌های متعددی متناسب با موضوعات مطرح شده به علاقه‌مندان معرفی و یا نقد شده که از آن جمله می‌توان به معرفی و نقد کتاب‌های محسن کدیور، کتاب نهضت آزادی در رد نظریه ولایت فقیه و نیز کتاب مشروعیت آسمانی که دیدگاه‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را درباره مشروعیت ولایت فقیه به بحث نهاده است، اشاره داشت.

این شماره از خردنامه در ۱۹۶ صفحه چاپ شده و علاقه‌مندان به مباحث فکری می‌توانند هفته آینده، این نشریه را از روزنامه فروشی‌های معتبر سراسر کشور تهیه کنند