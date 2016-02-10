انقلاب اسلامی نسخه رهایی بشریت از اسارت استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان صبح چهارشنبه درجمع کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان جنوبی، اظهار کرد: امام خمینی (ره) شخصیتی بینظیر در ایران معاصر بوده که توانست آن را از اسارت و استعمار رهایی دهد.
وی ادامه داد: امام (ره) در اقیانوس کرامت و بزرگواری ملت ایران درخشید و توانست کیمیای ارزشمند انقلاب اسلامی را به آنان هدیه دهد.
حجت الاسلام لطفیان با اشاره به سخنان اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان پیرامون شخصیت امام (ره)، بیان کرد: اخلاص، اسلام مداری، مردم مداری و استکبار ستیزی از ویژگیهای بارز امام راحل است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: آرمانهای امام راحل در مسیر تحقق این ویژگیها، دست یافتنی است.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز با همان اندیشه ناب، مدیریت جهان را بر عهده گرفته و اکنون قطعه درخشان انقلاب اسلامی در مقابل دید جهانیان قرار گرفته است.
حجت الاسلام لطفیان بیداری اسلامی را نتیجه الگوگیری از انقلاب اسلامی دانست و افزود: انقلاب نه تنها برای مسلمانان، بلکه برای غیر مسلمانان نیز امید بخش است.
وی تاکید کرد:نسخه رهایی بشر از اسارت استعمار برگرفته از رویکرد ناب انقلاب اسلامی است.
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