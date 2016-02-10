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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۴۳

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی:

انقلاب اسلامی نسخه رهایی بشریت از اسارت استکبار است

انقلاب اسلامی نسخه رهایی بشریت از اسارت استکبار است

بیرجند- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: نسخه رهایی بشر از اسارت استعمار برگرفته از رویکرد ناب انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان صبح چهارشنبه درجمع کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان جنوبی، اظهار کرد: امام خمینی (ره) شخصیتی بی‌نظیر در ایران معاصر بوده که توانست آن را از اسارت و استعمار رهایی دهد.

وی ادامه داد: امام (ره) در اقیانوس کرامت و بزرگواری ملت ایران درخشید و توانست کیمیای ارزشمند انقلاب اسلامی را به آنان هدیه دهد.

حجت الاسلام لطفیان با اشاره به سخنان اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان پیرامون شخصیت امام (ره)، بیان کرد: اخلاص، اسلام مداری، مردم مداری و استکبار ستیزی از ویژگی‌های بارز امام راحل است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: آرمان‌های امام راحل در مسیر تحقق این ویژگی‌ها، دست یافتنی است.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز با‌‌ همان اندیشه ناب، مدیریت جهان را بر عهده گرفته و اکنون قطعه درخشان انقلاب اسلامی در مقابل دید جهانیان قرار گرفته است.

حجت الاسلام لطفیان بیداری اسلامی را نتیجه الگوگیری از انقلاب اسلامی دانست و افزود: انقلاب نه تنها برای مسلمانان، بلکه برای غیر مسلمانان نیز امید بخش است.

وی تاکید کرد:نسخه رهایی بشر از اسارت استعمار برگرفته از رویکرد ناب انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 3047905

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