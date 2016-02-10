۱۸۱ متر مکعب آب از سد بوکان به دریاچه ارومیه رهاسازی شد

کیومرث دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه اظهارداشت: سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه شامل هفت سد است و تاثیری که درجریان روان آب‌های ورودی به دریاچه ارومیه داشته رقمی حدود ۱۰ درصد است که سالانه این میزان آب از طریق آزادسازی از سدهای استان تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: در این راستا طی ماه های آذر، دی و بهمن ماه در سه مرحله ۱۸۱ میلیون مترمکعب آب از سد بوکان وارد حوضچه اصلی دریاچه ارومیه شده که با ابلاغیه شرکت مدیریت منابع آب ایران و موافقت وزیر نیرو صورت گرفته است.

دانشجو با بیان اینکه در این مدت به میزان ۷۰ متر مکعب در ساعت آب به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است و تاپایان این هفته ۲۳ بهمن ادامه دارد عنوان کرد: براساس برنامه مصوب، میزان رهاسازی از حوضه رودخانه زرینه رود (سدهای بوکان و ساروق) ۱۲۱ میلیون متر مکعب پیش بینی شده بود که با تکمیل مرحله سوم، مجموع رهاسازی از سد بوکان ۱۸۱ میلیون متر مکعب خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: با رهاسازی این میزان آب، مناطق پایین دست این سد ها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و به همین جهت لازم است مردم محلی در زمان رهاسازی و پس از آن از نزدیک شدن به حریم و بستر رودخانه های انشعاب یافته و هرگونه برداشت غیرمجاز آب خودداری کنند.

وی در خصوص وضعیت فعلی دریاچه ارومیه و دلایل بحرانی شدن آن گفت: متاسفانه در حال حاضر با وجود اقدامات فرهنگ سازی بیشترین میزان مصرف آب در استان در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد که این رقم چیزی حدود ۹۰ درصد کل مصارف بخش آب را شامل می‌شود.

دانشجو با اشاره به لزوم همکاری مردم و کشاورزان در زمینه همکاری با طرح‌های احیای دریاچه ارومیه اظهارداشت: در حال حاضر ۱۰۰ هزار هکتار نیز شبکه آبیاری در دست مطالعه از اقدامات این شرکت در جهت بالا بردن راندمان آبیاری و پایین آمدن میزان مصرف است اما بدون مشارکت مردم و کشاورزان نمی‌توان شاهد تسریع در روند اجرایی این طرح‌ها بود.

سد بوکان از سدهای بزرگ ایران با هسته رسی است که در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر بوکان در جنوب استان آذربایجان غربی قرار دارد. این سد برای تنظیم و استفاده از آب و سیلاب‌های رودخانه زرینه رود ایجاد و جهت آبیاری اراضی پایین دست سد در جنوب شرقی بوکان بر روی این رودخانه بسته شده است.

دریاچه ارومیه، بزرگترین زیست کره آبی ایران که با عناوین تالاب بین‌المللی، پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست کره در جهان شناخته می شود که بین دو استان آذربایجان غربی و شرقی قرار دارد و حوزه آبریز آن در چهار استان کردستان، زنجان و آذربایجان غربی و شرقی واقع شده است.

هم اکنون بیش از ۹۵ درصد وسعت این دریاچه خشک شده است، به گفته کارشناسان خشک شدن این دریاچه بر روی زندگی روز مره ساکنان مناطق غربی کشور تاثیر مستقیم دارد و در صورت ادامه یافتن شرایط فعلی بدون شک شاهد سونامی نمک، خشک شدن مناطق کشاورزی، شیوع بیماری های مختلف در این منطقه خواهیم بود.