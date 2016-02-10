ماجرای دزدی از خانه معاون شهردار/ تئاتری که هم تراژیک است هم کمیک

پیمان یاحقی تهیه کننده نمایش «همه دزدها که دزد نیستند» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «همه دزدها که دزد نیستند» نوشته داریو فو و کارگردانی سید حسن حسینی قرار است از ۲۶ بهمن ماه اجرای خود را در سالن کوچک تالار محراب آغاز کند. حسن حسینی یکی از اساتید دانشگاه و از نویسندگان پر کار و قدیمی نمایش های رادیویی است.

وی که از فعالان حوزه رسانه است درباره وارد شده به عرصه تهیه کنندگی تئاتر عنوان کرد: گروه های جوان تئاتری کمتر مورد توجه و حمایت قرار می گیرند و هدف من نیز از وارد شدن به عرصه تهیه کنندگی تئاتر حمایت از هم‌نسلان خودم و قشر دانشگاهی بوده است. هنوز عنوان تهیه کننده در تئاتر مثل سینما جایگاه خود را به دست نیاورده است اما برخی از تالارهای نمایشی مانند سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان جایگاه تهیه کننده را قبول دارند و با او وارد قرارداد می شوند.

یاحقی ادامه داد: اداره کل هنرهای نمایشی همچنان مجوز اجرای یک اثر نمایشی را به نام کارگردان صادر می کند و کارگردان را صاحب اثر می داند. از نظر گروه های نمایشی نیز وظیفه تهیه کننده تنها تامین بخش مالی کار است و نقش دیگری در نمایش بر عهده ندارد.

وی درباره تامین هزینه های این نمایش متذکر شد: در نمایش «همه دزدها که دزد نیستند» بخشی از هزینه ها را خودم تامین کردم و بخشی دیگر از طریق سرمایه گذار تامین شده است. البته سرمایه گذار نمایش چون بخش دانشگاهی است بیشتر از کمک مالی به ما کمک های فرهنگی مثل اختصاص محل تمرین کرده است. سید حسن حسینی کارگردان نمایش در دوره کارشناسی از اساتید من در دانشکده صدا و سینما بود و ارتباط و آشنایی ما از آن زمان شکل گرفته است. این نمایش در واقع خروجی یک کار دانشگاهی به حساب می آید و حامی ما هم دانشگاه بوده است که از آنها سپاسگزارم.

تهیه کننده «اصول تعمیرات تلویزیون سیاه و سفید» درباره فضاسازی اثر بیان کرد: این نمایش در عین برخوردار بودن از فضای کمیک، مضمونی تراژیک نیز دارد که در اجرا نیز این مفاهیم مورد توجه قرار گرفته است. طراحی صحنه نمایش به شکلی مینیمال انجام شده و حتی ساعت پاندولی که در نمایشنامه داریو فو بسیار مورد تاکید است در این نمایش به شکل ساعتی کوچک طراحی شده است.

وی در پایان درباره داستان نمایش توضیح داد: در نمایش «همه دزدها که دزد نیستند» یک دزد وارد خانه معاون شهردار می شود اما در هنگام دزدی معاون شهردار با جولیا معشوقه پنهانی اش به خانه می آید، دزد در ساعت پاندولی خانه پنهان می شود ولی بعد از مدتی به دلیل ضربات پاندول ساعت به سرش مجبور می شود از ساعت بیرون بیاید. در حالیکه معاون شهردادر متوجه حضور دزد شده و در حال بازجویی از او است همسر معاون شهردار وارد خانه می شود و ...

میلاد صیادی، مهسان عطایی، محسن اسلامی، مریم امینی، میلاد نظری، علیرضا یزدانی، نیلوفر جیردهی و با حضور افتخاری ساچلی تاج‌بخش در نقش آنا بازیگران این اثر نمایشی هستند که از ۲۶ بهمن تا ۲۱ اسفند هر شب ساعت ۱۹ در سالن کوچک تالار محراب به صحنه می رود.