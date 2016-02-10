آتش سوزی مشکوک در پارکینگ/ نجات ۳۲ نفر از میان دود و آتش

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات وقوع این آتش سوزی شبانگاهی گفت: ساعت ۱:۵۶ بامداد چهارشنبه حادثه آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در خیابان سراج، خیابان کاشانی، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله ماموران ۳ ایستگاه آتش نشانی به همراه تشک نجات، خودروی تنفسی و نردبان هیدرولیکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد حادثه در یک ساختمان ۳ طبقه قدیمی که دارای ۱۴ واحد مسکونی بود، رخ داده است. بررسی ها نشان می داد آتش به طرز مشکوکی از داخل پارکینگ و بین دو دستگاه خودرو رخ داده و با توجه به وجود چندین دستگاه خودرو و موتورسیکلت در داخل پارکینگ، شعله های آتش در حال سرایت و گسترش بودند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفت: دود زیادی طبقات را فراگرفته بود و تعدادی از ساکنان این ساختمان در شرایط بسیار ناایمن قرار داشتند.

ملکی با اشاره به اینکه آتش نشانان برای مهار آتش و نجات جان ساکنان ساختمان بلافاصله به دو گروه تقسیم شدند، افزود: گروهی از آتش نشانان برای کنترل و مهار آتش وارد پارکینگ شده و گروهی دیگر برای نجات ساکنان ساختمان که دچار وحشت و دودزدگی شده بودند، اقدام به هدایت ساکنان به پشت بام مجتمع مسکونی کردند.

وی افزود: آتش نشانان در این عملیات موفق شدند ۳۲ زن و مرد و کودک را نجات داده و بعد از یک ساعت و نیم تلاش، کانون آتش در پارکینگ را مهار و خاموش کنند.

ملکی گفت: در این حادثه دو دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ و سمند به همراه دو دستگاه موتورسیکلت در آتش سوختند. علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان پلیس و کارشناسان علت یاب سازمان آتش نشانی در دست بررسی است.