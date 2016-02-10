کلید اصلی تدبیر به وزارت علوم نرسید/ مظلومیت زوج هسته ای

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد و مجری گری مراسم را رضا رشیدپور بر عهده داشت.

رشید پور که روز پیش از این مراسم هم مجری مراسم اعطای نشان از سوی رئیس جمهور به تیم هسته ای ایران بود با اشاره به آن مراسم و جملاتی که در آنجا گفته بود، در طول مراسم اختتامیه این جشنواره جملاتی در تمجید از صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و هاشمی وزیر بهداشت ایراد می کرد.

وی در جایی از صحبت های خود با اشاره به «کلید» به عنوان نماد دولت تدبیر و امید گفت: «یادتان هست که دکتر روحانی کلیدی داشت . از این کلید کپی کردند و به همه اعضای کابینه دادند و گویا کلید دکتر هاشمی وزیر بهداشت اصل از آب درآمده و با این جشنواره حسابی در قفل فرهنگ چرخیده است.»

وی اضافه کرد: «پیشنهاد می کنم از این کلید یک کپی هم به وزارت علوم بدهید از رویش سمباده بزنند تا کار کند و دانشگاهها با نشاط شوند.»

برای نخستین بار در جشنواره دانشجویی داوری آثار برعهده هنرمندان شناخته شده بود و در بخشی از مراسم صالحی و هاشمی از داریوش ارجمند داور افتخاری این جشنواره با اهدای تندیس جشنواره تقدیر کردند. این بازیگر نیز در مقابل از رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر بهداشت تقدیر کرد و از آنان به عنوان پیامبران خردی نام برد که به بشریت خدمت می کنند.

در بخشی دیگر از این مراسم سالار عقیلی چهار قطعه درباره وطن اجرا کرد که با استقبال بسیار زیاد دانشجویان مواجه شد.

در این میان تیم های هر دانشگاه علوم پزشکی با تقدیرهای ویژه و دانشجویی خود برگزیدگان دانشگاه خود را تشویق می کردند.

سخنان برخی برگزیدگان نیز جالب توجه بود. یکی از دانشجویان از همسر خود تشکر می کرد و دیگری با اشک صحنه را ترک می کرد و یکی دیگر از دانشجویان با تکنیکی خاص در مقابل حضار تعظیم کرد که رشیدپور از وی به عنوان یک کارگردان خوش استیل نام برد.

رهبر قنبری داور بخش هنرهای نمایشی نیز خطاب به وزیر بهداشت گفت: «دیروز در این جشنواره با من مصاحبه می کردند و من گفتم آرزو داشتم که کاش شما وزیر فرهنگ بودید چرا که جراحت فرهنگ را بهتر می شناختید و آن را درمان می کنید.»

در پشت سالن برگزاری مراسم هم صحنه های جالبی رخ داد، از اشک های بی امان یکی از کاندیداها بعد از این که نامش به عنوان برنده برده نشد و بوسه های مادر یکی از برگزیدگان بر پیشانی فرزندش.

وزیر بهداشت نیز در سخنان خود به دلسوزی به حال دکتر ظریف و دکتر صالحی اشاره کرد و گفت: این دو نفر خیلی مظلوم هستند و من وقتی دکتر صالحی را می بینم یاد دکتر ظریف می افتم و وقتی دکتر ظریف را می بینم یاد دکتر صالحی می افتم. به هر حال این زوج هسته ای بسیار مظلوم هستند.

داریوش ارجمند نیز در میانه صحبت خود جایی که می خواست به روایتی از درس بایزید بسطامی اشاره کند، گفت: می گویند بایزید بسطامی کلاسی داشت و در آن شاگرد می گرفت . البته آن موقع خوشبختانه نه کنکوری بود و نه کلاس های ویژه تست زنی.