افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان در بودجه ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت با اشاره به اینکه این افزایش حقوقها احکامی است که در بودجه ۹۵ طراحی و با تصویب مجلس اجرا می شود، افزود:‌ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ همه تلاش‌ها در جهت رشد اقتصادی در زمینه های فعالیت‌های دانش بنیان و توسعه صادرات، کاهش حجم دولت از جهت نظام اداری، ‌ کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و همه سیاست‌هایی است که در اقتصاد مقاومتی وجود دارد.

وی سال ۹۵ را اولین سال اجرای برنامه ششم و بودجه این سال را بودجه ای در شرایط غیرتحریمی دانست و تصریح کرد: تصویب به موقع این بودجه کمک می کند که اهداف تعیین شده در نخستین سال برنامه ششم توسعه با موفقیت عملیاتی شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به برگزاری جلسه این سازمان و اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه برای تعیین راه کارهای موثر در تصویب بهنگام لایحه بودجه سال ۹۵ در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ اگر لایحه بودجه پیش از سال جدید تصویب نشود، با توجه به تعطیلات پیش رو در هفته های اول سال جدید تا برگزار شدن دوبار جلسات مجلس و تصویب این لایحه زمان زیادی از دست می رود.

نوبخت، بودجه را برنامه مالی یکساله دولت دانست و ادامه داد:‌ در شرایط پساتحریم و وضعیت فعلی کشور، ‌از ابتدای سال برنامه ششم به تصویب رسیدن بودجه پیش از پایان سال ضروری است.

وی با اشاره به اینکه دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی بدون استفاده از سرمایه گذاران داخلی و خارجی امکان پذیر نیست، گفت: با استقبال زیادی که از سوی مقامات بلند پایه اقتصادی و سیاسی کشورها برای مشارکت و فعالیت های اقتصادی درایران وجود دارد، امیدواریم با تصویب بودجه ۹۵ بتوانیم به نحو شایسته برنامه ها را به مرحله اجرا برسانیم.