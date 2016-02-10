تلاش جدی برای رفع بیکاری و مشکلات اقتصادی مردم/ تقدیر از دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز سه‌شنبه در نهمین روز از دهه مبارک فجر با سفر به قم ضمن افتتاح چندین پروژه عمرانی با تعدادی از مراجع تقلید شیعیان دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از خدمات دولت گفت: تحولات داخلی و خارجی و شوک‌های متعدد اخیر هر کدام می‌توانست آسیب جدی به کشور وارد کند، اما به لطف خداوند و تلاش دولت اتفاق بدی رخ نداد.

این مرجع تقلید با اشاره به مشکلات اقتصادی و چالش‌های موجود، نحوه اجرای قانون هدفمندی را یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور برشمرد و افزود: این طرح باید ساماندهی شود و البته پرداختن به آن نیازمند شجاعت وعزمی جدی است.

آیت الله مکارم شیرازی افزود: قاچاق نیز یکی دیگر از مشکلات جدی اقتصاد ایران است و باید از این پدیده جلوگیری شود زیرا بسیاری از منابع کشور را نابود می‌کند.

وی بر لزوم صرفه جویی و مدیریت منابع و نیز اهتمام نسبت به اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و اظهار داشت: نباید پرداختن به امورات سیاسی باعث شود که از مسائل اقتصادی کشور غافل شویم.

این مرجع تقلید همچنین توجه به مسائل فرهنگی و نظارت دقیق و مستمر بر فضای مجازی را مورد تأکید قرار داد و گفت: فعالیت‌های برخی سایت‌ها و افراد در فضای مجازی می‌تواند منجر به آسیب‌های اجتماعی شود و زمینه نفوذ دشمن در کشور را فراهم کند.

آیت الله مکارم شیرازی افزود: باید نسبت به پرورش و تربیت جوانان انقلابی اهتمام داشته باشیم و اجازه ندهیم روحیه اعتقادی و مذهبی جامعه آسیب ببیند.

همه مسئولان باید از سه ویژگی دانایی، امانتداری و درد خدمت برخوردار باشند

آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی نیز در دیدار اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بر لزوم قدر دانستن فرصت خدمت به مردم تأکید کرد و با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، خواستار توجه بیش از پیش دولت به موضوع دین و معاش مردم شد.

وی با آرزوی توفیق برای دولت، این مملکت را مملکت امام زمان (عج) دانست و همه دولتمردان را به توجه به خداوند و حضرت ولی عصر (عج) در همه امور توصیه کرد.

این مرجع تقلید با تأکید بر اینکه دولت برای اشتغال مردم و به ویژه جوانان برنامه‌ریزی کند ابراز کرد: اگر در مسیر خدمت به مردم حرکت شود ان‌شاء‌الله امام زمان (عج) نیز کمک خواهد کرد.

آیت الله وحیدخراسانی همچنین با قدردانی از تلاش‌های وزیر امور خارجه در مذاکرات هسته‌ای تأکید کرد: وزیر امور خارجه در ماجرای برجام همت زیادی انجام داد و از کسانی که زحمت می‌کشند و کار می‌کنند باید قدردانی کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همه مسئولان باید از سه ویژگی دانایی، امانتداری و درد خدمت برخوردار باشند.

تلاش‌های دولت در راستای عزت نظام قابل تقدیر است

آیت الله العظمی لطف الله صافی نیز در دیدار معاون اول رئیس جمهور با وی که وزیر صنعت و معدن و همچنین وزیر نیرو نیز حضور داشتند، با اشاره به اینکه باید تمام کار‌ها برای خداوند و با اخلاص و نیّت پاک باشد، افزود: در روایاتی آمده است: «مَن کَانَ للهِ کَانَ اللهُ مَعَهُ/ هر کس که برای خدا کار کند، خدا هم با اوست.»

آیت الله صافی گلپایگانی ادامه داد: کار مهمّ شما، اعتلاء، استقلال کشور و بی‌نیازی مملکت از دیگران می‌باشد که باید در فنآوری و علم از دیگران بر‌تر بوده و محتاج به آنان نباشیم.

این استاد برجسته حوزه در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به دهه مبارکه فجر گفت: این دهه به معنای واقعی آن، مبارک، و دهه شکر و سپاس است که در مردم در سایه دین توانستند انقلاب کرده و تعالیم ارزشمند اسلامی را در مملکت دوباره احیاء ‌کنند.

وی اظهار داشت: در این راه شهدا با تحمّل مشقّات، مشکلات زیاد و با جانفشانی توانستند ارزش‌های اسلامی را در مملکت، پایه‌گذاری نمایند؛ لذا باید شکر این نعمت بزرگ را بجا آورده و در درگاه خداوند متعال سپاسگزار باشیم و نباید با کارهای خلاف شرع و غیر ارزشی کفران نعمت بکنیم که در پیشگاه خداوند و ارواح طیّبه شهدا مسئولیم.

این مرجع تقلید در ادامه توصیه‌های خود به دولتمردان، با اشاره به اینکه مسئولیت دولت در موقعیت کنونی مملکت و جهان بسیار خطیر و بزرگ است و وظیفه سنگینی بر دوش آنان می‌باشد بیان کرد: بحمدالله دولت در حدّ توان خود خدمات زیادی را انجام داده که قابل تقدیر است و باید بیشتر از این‌ها خدمت کند.

آیت الله صافی گلپایگانی تصریح کرد: توقّع ما از این دولت و شخص محترم ریاست جمهوری زیاد است؛ البته این دولت که برای عزّت نظام و مملکت در سایه تعالیم حیات‌بخش اسلام خدمت می‌کند، مورد علاقه من است و نیز شخص رئیس جمهوری را دوست داشته و دعا می‌کنم که در جلب رضایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و رفع مشکلات مملکت و رفاه و معیشت ضعفا موفّق باشند و از فرصت‌ها استفاده کرده و راه صحیح که‌‌ همان راه دین و عزّت مسلمانان است را ادامه دهند.

برنامه ریزی برای حل مشکلات معیشتی مردم و رفع بیکاری

آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی نیز در دیدار معاون اول رئیس جمهور، عملکرد دولت را در بخش‌های مختلف خوب ارزیابی کرد و از دولتمردان خواست تا با جدیت و برنامه ریزی برای حل مشکلات معیشتی مردم و رفع معضل بیکاری گام بردارند.

این مرجع تقلید شیعیان همچنین تلاش برای جلب رضایت حضرت حق و خدمت به مردم و ایجاد امید در جامعه را وظیفه دولت دانست.

دولت نگاه ویژه‌ای به قم دارد

در ابتدای این دیدارها، اسحاق جهانگیری با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به مراجع تقلید، از حمایت‌ها و ابراز لطف ایشان نسبت به دولت قدردانی کرد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه‌های دولت و دستاوردهای حاصل شده در بخش‌های مختلف گفت: با لطف خدا دولت توانست در چارچوب سیاست‌های مقام معظم رهبری، پرونده هسته‌ای را به نتیجه برساند و تحریم‌های ظالمانه را از پیش روی ملت بردارد و خوشبختانه امروز فرصت جدیدی برای کار و توسعه کشور فراهم شده است.

وی با اشاره به مسائل و مشکلات پیش روی اقتصاد کشور نظیر تورم و رکود، گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط دولت برای حل این مسائل را تشریح کرد و افزود: خوشبختانه با وجود شوک نفتی و تغییراتی که در اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت به وجود آمد، به لطف خدا و با سیاست‌های خوبی که تدوین شد، تغییر عمده‌ای در اقتصاد ایران بوجود نیامد.

جهانگیری همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد، از اهتمام دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی خبر داد و گفت: سالانه باید حدود ۹۰۰ هزار فرصت شغلی برای افراد جویای کار و بخصوص جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی ایجاد کنیم و البته با وجود امیدی که در مردم وجود دارد، ‌ فرصت مناسبی برای حل مشکلات ایجاد شده است.

معاون اول رئیس جمهور به اوضاع منطقه و درگیری‌های موجود در کشورهای همسایه نیز اشاره کرد و گفت: دشمنان به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که کشورهای اسلامی همواره با جنگ و درگیری سرگرم باشند.

وی گزارشی از برنامه‌های سفر خود به قم و طرح‌های افتتاح شده ارائه کرد و افزود: دولت نگاه ویژه‌ای به قم دارد و در صدد حل مشکلات این استان هستیم.

جهانگیری در دیدار آیت الله مکارم شیرازی، وی را افتخار شیعه توصیف کرد و اقدام ایشان در برگزاری همایشی برای معرفی اسلام واقعی و شناساندن جریان‌های تکفیری و اسلام دروغین گروه‌هایی نظیر داعش، کاری بزرگ و پراهمیت دانست.

وی در پاسخ به مطالبه این مرجع تقلید در خصوص نظارت بر فضای مجازی گفت: عزم جدی دولت این است که روش‌های هوشمندانه بتواند فضای مجازی را ساماندهی و از فعالیت‌های خلاف اخلاق جلوگیری کند.