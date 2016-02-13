نامه دانشجوی ایرانی به سردبیر تایمز درباره ملی شدن نفت

به گزارش خبرنگار مهر، در طی دوران ملی شدن صنعت نفت افراد زیادی چه در داخل و چه در خارج به کمک لغو این قرارداد آمدند. حتی برخی از دانشجویان ایرانی مقیم خارج با نامه‌هایی به مقامات سیاسی و جراید انگلیس نسبت به شدت عمل این کشور نسبت به ایران انتقاد می‌کردند.

از جمله این دانشجویان دکتر جواد شیخ‌الاسلامی است که در سال‌های ملی شدن صنعت نفت و اوج اختلاف‌های ایران و انگلیس نامه‌ای به سردبیر وقت تایمز می‌نویسد و نگاه غالب ایرانیان را نسبت به روابط بین دولتین و نگاه استعماری انگلیس نسبت به ایران را نشان می‌دهد.

نامه دکتر جواد شیخ‌الاسلامی به سردبیر تایمز در دوران دانشجویی‌اش در صد پنجاه و چهارمین شماره نشریه «بهارستان» منتشر شده است. دوران دانشجویی شیخ الاسلامی با ماجراهای ملی شدن نفت هم زمان بوده است.

تاریخچه محله لاله‌زار تهران از دورانی که یکی از باغ‌ها و تفرجگاه‌های شهر تهران بود تا هنگامی که به پاتوقی برای گشت و گذار و تفریح تبدیل شد و حالا که دیگر نه باغی هست و نه تفرجگاهی بخش دیگری از مجله الکترونیکی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران است که تصاویری ناب و قدیمی از این منطقه را هم به نمایش گذاشته است.

معرفی عمارت بادگیر کاخ گلستان با روایت‌های تاریخی و تصاویر و معرفی روستای کند در خاطرات ابوالحسن عمید نوری، از بخش‌های دیگر این نشریه است. برای ورق زدن بهارستان می‌توانید اینجا را کلیک کنید.