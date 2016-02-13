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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۴

در شماره ۱۵۴ نشریه بهارستان منتشر شد؛

نامه دانشجوی ایرانی به سردبیر تایمز درباره ملی شدن نفت

نامه دانشجوی ایرانی به سردبیر تایمز درباره ملی شدن نفت

نامه یک دانشجوی ایرانی به سردبیر تایمز در دوران ملی شدن صنعت نفت، در شماره ۱۵۴ نشریه بهارستان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در طی دوران ملی شدن صنعت نفت افراد زیادی چه در داخل و چه در خارج به کمک لغو این قرارداد آمدند. حتی برخی از دانشجویان ایرانی مقیم خارج با نامه‌هایی به مقامات سیاسی و جراید انگلیس نسبت به شدت عمل این کشور نسبت به ایران انتقاد می‌کردند.

از جمله این دانشجویان دکتر جواد شیخ‌الاسلامی است که در سال‌های ملی شدن صنعت نفت و اوج اختلاف‌های ایران و انگلیس نامه‌ای به سردبیر  وقت تایمز می‌نویسد و نگاه غالب ایرانیان را نسبت به روابط بین دولتین و نگاه استعماری انگلیس نسبت به ایران را نشان می‌دهد.

نامه دکتر جواد شیخ‌الاسلامی به سردبیر تایمز در دوران دانشجویی‌اش در صد پنجاه و چهارمین شماره نشریه «بهارستان» منتشر شده است. دوران دانشجویی شیخ الاسلامی با ماجراهای ملی شدن نفت هم زمان بوده است.

تاریخچه محله لاله‌زار تهران از دورانی که یکی از باغ‌ها و تفرجگاه‌های شهر تهران بود تا هنگامی که به پاتوقی برای گشت و گذار و تفریح تبدیل شد و حالا که دیگر نه باغی هست و نه تفرجگاهی بخش دیگری از مجله الکترونیکی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران است که تصاویری ناب و قدیمی از این منطقه را هم به نمایش گذاشته است.

معرفی عمارت بادگیر کاخ گلستان با روایت‌های تاریخی و تصاویر و معرفی روستای کند در خاطرات ابوالحسن عمید نوری، از بخش‌های دیگر این نشریه است. برای ورق زدن بهارستان می‌توانید اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب 3047929

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