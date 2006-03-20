كابينه جديد فلسطين 24 وزير دارد؛ محمود الزهار وزير خارجه و سعيد صيام وزير كشور

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، هنيه در پي پيروزي قاطع جنبش مقاومت اسلامي"حماس" در انتخابات 25 ژانويه(5 بهمن ) كه موفق به كسب 74 كرسي(از مجموع 132 كرسي )شد، مامورتشكيل دولت جديد فلسطين شد.



پس از حدود دو ماه رايزني براي تشكيل دولت ائتلافي، تمام گروههاي فلسطيني مشاركت در كابينه جديد به رهبري حماس را رد كردند ودر نتيجه اكثريت اعضاي اين كابينه را اعضاي حماس و مستقلها تشكيل خواهند داد.



اسماعيل هنيه پس از تقديم ليست اسامي كابينه خود اعلام كرد كه 24 وزير از جمله يك زن و يك مسيحي در تركيب دولت جديد حضور دارند.



آخرين گروهي كه با مشاركت در كابينه جديد مخالفت كرد، جبهه خلق براي آزادي فلسطين بود كه ساعاتي پيش از آنكه هنيه اسامي كابينه خود را تقديم ابومازن كند، اين موضوع خود را اعلام كرد.

هنيه در كنفرانس مطبوعاتي با ابومازن گفت : در نشست با برادر ابومازن، رسما اسامي دولت آتي را تقديم وي كردم تا از تمام وزيران پيشنهادي مطلع گردد.وي نشست خود با ابومازن را دوستانه و مثبت خواند.



هنيه بدون اينكه اسامي همه وزيران پيشنهادي خود را اعلام كند، تنها به حضور محمود الزهار و سعيد صيام در آن اشاره كرد.



به گفته وي، در كابينه جديد، 14 وزير از ساكنان كرانه باختري و 10 وزير از نوار غزه حضور دارند كه در ميان آنها يك زن و يك شهروند مسيحي هم حضور دارد.



منابع حماس تاكيد كردند كه محمود الزهار به عنوان وزير امور خارجه، صيام به عنوان وزير كشور و عمر عبدالرزاق هم به عنوان وزير دارايي معرفي شده اند.

ابومازن 4 هفته پيش از هنيه كه حماس براي نخست وزيري معرفي كرده بود، درخواست كرد تا كابينه جديد را معرفي كند.

ازسوي ديگرشبكه تلويزيوني العربيه اسامي هفده وزيرازفهرست بيست وچهارنفره كابينه اسماعيل هنيه را به شرح ذيل اعلام كرد:

- سعيد صيام وزارت كشور ازاعضاي حماس درغزه - محمود الزهار وزيرامورخارجه از اعضاي حماس درغزه

-عمرعبدالرازق وزيرامورمالي ازاعضاي حماس درسلفيت - باسم نعيم وزيربهداشت از اعضاي حماس درغزه

- مازن سنقرط وزيراقتصاد - فخري تركمان وزير كاراز اعضاي مستقل درجنين

- ناصرالشاعر وزيرآموزش وپرورش مستقل درنابلس - يوسف رزقه وزيراطلاع رساني از اعضاي حماس درغزه

- مريم صالح وزيرامور زنان - احمد الخالدي وزيردادگستري

- جمال الخضري وزيرارتباطات - عبدالرحمن زيدان وزير ترابري

- طناس ابوعيطه وزير جهانگردي ، مسيحي دربيت لحم - عطاالله ابوالسبح وزير فرهنگ

- زياد الظاظا وزير مسكن - نايف الرجوب وزير اوقاف از اعضاي حماس در الخليل

- سمير ابوعيشه وزير برنامه ريزي