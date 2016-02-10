به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از بخش زاغه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در پی سفر هیئت دولت به لرستان مصوب شد که طی سالهای ۹۳ و ۹۴ تعداد ۲۵۵ روستا در استان گازرسانی شوند، اظهار داشت: شاهد گازرسانی به ۴۰۷ روستای لرستان طی دو سال و نیم گذشته بوده ایم.

وی با بیان اینکه طی اقدامات دولت های گذشته تعداد ۳۲۷ روستای از نعمت گاز بهره مند شده بودند، تصریح کرد: با احتساب ۴۰۷ روستای گازرسانی شده تعداد ۷۳۴ روستا در لرستان گاز رسانی شده اند.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه قرار بود امسال ۲۰۰ روستا در استان گازرسانی شوند، افزود: تا کنون تعداد ۱۸۰ روستا طی سالجاری گازرسانی شده اند.

بازوند با بیان اینکه در ایام دهه فجر تعداد ۱۰۲ روستا از نعمت گاز بهره مند شدند، تصریح کرد: ۶۵.۵ درصد روستاهای لرستان گاز رسانی شده اند.

وی یادآور شد: این میزان پیش از دولت تدبیر و امید ۳۹ درصد بوده است.

استاندار لرستان ادامه داد: یک مناقصه جدید با رقم ۵۰ میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاها به زودی برگزار می شود.