معاون نظارت مجلس سخنران ۲۲ بهمن ارومیه/مسیرهای راهپیمایی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در این راستا راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه روز پنجشنبه با تجمع در میدان ولایت فقیه ارومیه راس ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه آغاز و در مسیرهای خیابان امام به سمت میدان انقلاب ادامه خواهد داشت.

براساس این اطلاعیه تجمع پایانی مردم ارومیه در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن میدان انقلاب بوده و مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع مردم ارومیه سخنرانی می کند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است، با بزرگداشت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، بدین وسیله از تمامی آحاد و اقشار مختلف مردم وفادار به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و آرمانهای والای حضرت امام خمینی (ره) استان دعوت می شود تا در مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن شرکت کنند.

همچنین این اطلاعیه می افزاید: مردم ارومیه با حضور آگاهانه، دشمن شکن و عزت آفرین خود بار دیگر انسجام اسلامی و همبستگی و همدلی و همزبانی ملت و دولت و عشق به ارزشهای الهی انقلاب اسلامی را حول محور ولایت فقیه بعنوان خاری در چشم سران استکبار جهانی و آمریکای جهانخوار به نمایش بگذارند.

زمان و مکان راهپیمایی در شهرستانها از طرف شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هر شهرستان به اطلاع مردم شریف و ولایتمدار خواهد رسید.