هلاکت دست کم ۱۶ تکفیری جبهه النصره حملات هوایی روسیه به «لاذقیه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنگنده های ارتش روسیه همچنان به عملیات نظامی خود علیه تکفیری ها در استان لاذقیه ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در جدیدترین حملات هوایی جنگنده های روسی، مواضع جبهه النصره در استان لاذقیه به شدت هدف قرار گرفته شدند.

به دنبال این حملات دست کم ۱۶ عنصر تکفیری جبهه النصره کشته و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.

از سوی دیگر، جنگنده های ارتش روسیه مواضع تکفیری ها در حومه استان درعا را بمباران کردند که به دنبال این حملات شماری از آنها کشته شدند.

این در حالی است که جنگنده های ارتش سوریه مواضع داعش در حومه استان دیرالزور را بمباران کردند.

رسانه های عربی اعلام کردند که مبارزان کُرد سوری پیشروی زیادی در روستای «منغ» واقع در مناطق شرقی حلب داشته اند.