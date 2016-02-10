دسترسی به نشریات علمی بین المللی مشمول تخفیف می شود

سید مهدی علوی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از مشکلاتی که همه دانشگاهها در رابطه با خرید پایگاههای علمی داشته اند، مشکلات و اعتبارات مالی بود، به همین دلیل دسترسی به نشریات علمی توسط دانشگاهها در چند سال اخیر با مشکل مواجه شده است.

وی افزود: بعد از بالا رفتن قیمت دلار، اختصاص بودجه ای که برای این کار صرف می شد به مشکل برخورد از همین رو ارتباط با پایگاههای اطلاعاتی قطع شد.

به گفته وی، در چند ماه اخیر وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیم گرفت مقداری از هزینه های تهیه نشریات علمی را متحمل شود زیرا خود دانشگاه ها هم اعتبار چندانی برای تهیه این نشریات نداشتند.

وی با بیان اینکه برخی از دانشگاه های بزرگ مبلغی در حدود ۵ الی ۶ میلیارد تومان صرف تهیه نشریات علمی می کنند، گفت: از همین رو دسترسی به نشریات علمی در وزارت علوم مورد پیگیری قرار گرفت.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت گفت: طی جلساتی که در وزارت علوم داشتیم، قرار شد که این وزارتخانه از نظر مالی برای تامین هزینه ها به دانشگاه ها کمک کند.

وی با بیان اینکه هنوز مبلغ این تامین هزینه از طرف وزارت علوم مشخص نیست، عنوان کرد: از سوی دیگر وزارت علوم با ناشران مذاکراتی داشته اند که نتیجه آن ارائه تخفیفاتی از سوی پایگاههای علمی به دانشگاهها است.

به گفته وی، قرار است که پایگاههای علمی، نشریات علمی را بر اساس قیمت سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ در اختیار دانشگاههای ایرانی قرار دهند. یعنی درصد افزایش را که در یکی دو سال اخیر داشتیم اعمال نکنند.

وی با بیان اینکه البته که برداشته شدن تحریم ها در این مذاکرات بی تاثیر نبوده است، عنوان کرد: از سوی دیگر ناشران هم با دیدگاهی متفاوت به دانشگاههای ایرانی می نگرند و نمی خواهند که این بازار را از دست بدهند.

علوی افزود: تا پایان سال میزان کمک هزینه وزارت علوم به دانشگاهها برای تهیه نشریات علمی، همچنین میزان تخفیفات پایگاههای علمی مشخص خواهد شد.