تاثیرات مختلف چغندر روی پوست

پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان ایران نوشت: اگر آب لبو را هر شب قبل از خواب روی لب‌های خود بمالید بعد از گذشت چند روز لبان شما از حالت رنگ پریده خارج شده و دارای برق زیبایی خواهند شد.

برطرف نمودن ‌‌هاله سیاه دور چشم

استرس درمحل کار، محل زندگی وخواب ناکافی ممکن است منجر به ایجاد‌‌ هاله سیاه اطراف چشم و چشمان پف‌آلود شود. به کار بردن منظم آب چغندرمنجر به شفافیت‌‌هاله دور چشم می‌شود.

ایجاد درخشندگی در لب‌ها

اگر آب لبو را هر شب قبل از خواب روی لب‌های خود بمالید بعد از گذشت چند روز لبان شما از حالت رنگ پریده خارج شده و دارای برق زیبایی خواهند شد.

برطرف کردن خطوط تیره روی گردن

اغلب مردم از خطوط سیاه ایجاد شده روی گردن خود غافل هستند. اگر گردن خطوط نامناسبی داشته باشد زیبایی صورت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این بار می‌توانید از آب چغندر استفاده کنید. مقدار کمی از آن را روی گردن بمالید و به آرامی ماساژ دهید. اگر این کار برایتان دشوار بود می‌توانید آب چغندر را داخل جایخی به صورت مکعبی درآورده و به جای آب چغندر از آن استفاده کنید. این کار به نظر ساده ترمی‌رسد.

موهایی شفاف و درخشان با آب چغندر

با استفاده از چغندر شما می‌توانید به سرعت کیفیت موهایتان را بهبود بخشید. استفاده از آب چغندر از خشکی مو جلوگیری کرده وبه موها موج داده و باعث شفافیت مو می‌شود. می‌توانید برای این کار مقداری آب زنجیل را با آب چغندر مخلوط نمایید تا از ریزش موی احتمالی جلوگیری شود. همچنین می‌توانید برای رفع خشکی مو به نحو موثرتر، مقداری سرکه با آن مخلوط کنید.

آب چغندر برای کاهش وزن

برای تهیه ترکیب مناسب کاهش وزن حدود 6-5 ساقه کرفس، به همراه 1 عدد چغندر و 1 فنجان اسفناج خرد شده و یک دسته گشنیز و کمی نمک را با هم به خوبی میکس نمائید. می‌توانید کمی آب لیمو را نیز به آن اضافه نمایید. این ترکیب به دفع سموم از بدن کمک نموده و یک نوشیدنی مناسب برای پاکسازی بدن است.