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۲۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۰۷

همايش ارزيابي دروني براي ارتقاي كيفيت دانشگاهها برگزار مي شود

همايش ارزيابي دروني براي ارتقاي كيفيت دانشگاهها برگزار مي شود

دومين همايش ارزيابي دروني براي ارتقا كيفيت دانشگاهها، دستاوردها، چالشها و چشم اندازها برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين همايش 25 ارديبهشت در سالن اجتماعات دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران برگزار مي شود.

همايش ارزيابي دروني با هدف تبادل تجربه ميان اعضاي هيئت علمي و ساير علاقمندان دانشگاه هاي كشور در راستاي ارزيابي و ارتقا كيفيت دانشگاهي برگزار مي شود.

چارچوب نظري و چشم انداز ارزيابي دروني، فرايند و ابزار ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي، تحليل نتايج و يافته هاي ارزيابي دروني، زمينه ها و زيرساختهاي بهسازي گروههاي آموزشي و تجربه هاي موفق ارزيابي دروني گروههاي آموزش و رابطه آن با افزايش كيفيت دانشگاهي از محورهاي اين همايش است.

کد مطلب 304795

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