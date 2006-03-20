همايش ارزيابي دروني براي ارتقاي كيفيت دانشگاهها برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، اين همايش 25 ارديبهشت در سالن اجتماعات دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران برگزار مي شود.

همايش ارزيابي دروني با هدف تبادل تجربه ميان اعضاي هيئت علمي و ساير علاقمندان دانشگاه هاي كشور در راستاي ارزيابي و ارتقا كيفيت دانشگاهي برگزار مي شود.

چارچوب نظري و چشم انداز ارزيابي دروني، فرايند و ابزار ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي، تحليل نتايج و يافته هاي ارزيابي دروني، زمينه ها و زيرساختهاي بهسازي گروههاي آموزشي و تجربه هاي موفق ارزيابي دروني گروههاي آموزش و رابطه آن با افزايش كيفيت دانشگاهي از محورهاي اين همايش است.