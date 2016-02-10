اعلام اصلاحات کاردانی های علمی کاربردی/ آخرین آمار ثبت نام

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون ۸۱ هزار و ۳۷۷ نفر در این دوره ها ثبت نام کرده اند.

وی افزود: با توجه به تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان تا شنبه ۲۴ بهمن ماه فرصت دارند در این دوره ها ثبت نام کنند و می توانند در این فرصت به اصلاحات دفترچه راهنمای پذیرش نیز توجه کنند.

بر اساس اصلاحات دفترچه راهنمای پذیرش دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ۹۴ آدرس و شماره تماس برخی مراکز آموزشی تغییر کرده است.

همچنین با توجه به اعلام دانشگاه جامع علمی - كاربردی مبنی بر پذیرش در رشته‌های جدید برخی از مراكز علمی كاربردی در صورت وصول فهرست این رشته‌ها، از سوی سازمان سنجش منتشر می شود.