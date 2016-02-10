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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۵۰

اعلام اصلاحات کاردانی های علمی کاربردی/ آخرین آمار ثبت نام

اعلام اصلاحات کاردانی های علمی کاربردی/ آخرین آمار ثبت نام

برخی اصلاحات دفترچه راهنمای پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ۹۴ اعلام شد.

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون ۸۱ هزار و ۳۷۷ نفر در این دوره ها ثبت نام کرده اند.

وی افزود: با توجه به تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان تا شنبه ۲۴ بهمن ماه فرصت دارند در این دوره ها ثبت نام کنند و می توانند در این فرصت به اصلاحات دفترچه راهنمای پذیرش نیز توجه کنند.

بر اساس اصلاحات دفترچه راهنمای پذیرش دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ۹۴ آدرس و شماره تماس برخی مراکز آموزشی تغییر کرده است.

همچنین با توجه به اعلام دانشگاه جامع علمی - كاربردی مبنی بر پذیرش در رشته‌های جدید برخی از مراكز علمی كاربردی در صورت وصول فهرست این رشته‌ها، از سوی سازمان سنجش منتشر می شود.

کد مطلب 3047951
زهره بال

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