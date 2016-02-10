فتنه۸۸ توسط بسیجیان خاموش شد/دشمن از تکبیر ملت ایران می ترسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح چهارشنبه و همزمان با دهه مبارک فجر در دومین اجلاس مجمع عمومی بسیج شهرستان ورامین با اشاره به نقش بسیجیان در دفاع از دستاوردها و ارزش های انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: بسیجیان همواره در خط مقدم دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی قرار داشتند.

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان های استان تهران افزود: بسیجیان در برهه ها و شرایط گوناگون و حساس، خنثی کننده توطئه ها و نقشه های دشمنان انقلاب اسلامی بودند.

وی ادامه داد: در فتنه سال ۸۸ نیز همین بسیجیان بودند که آتش فتنه انگیزی دشمنان را خنثی کرده و بر اقتدار و عزت ایران اسلامی افزودند.

محمودی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری گفت: انتخابات امسال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و با هوشیاری بسیجیان، انتخابات خوبی در عرصه مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رقم خواهد خورد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران در ادامه با اشاره به در پیش بودن راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن گفت: باید در شب ۲۲ بهمن همگی شعار تکبیر را سر دهند چرا که دشمن از شعار تکبیر ملت ایران در آستانه راهپیمایی ۲۲ بهمن می ترسد.