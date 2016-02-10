آیت الله دکتر صادق رزاقی در جمع خبرنگاران با اعلام حضور گسترده دانشگاهیان در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن از آحاد مختلف مردم برای خلق حماسه ای دیگر دعوت کرد.

وی بیان اینکه ملت ایران با پشت سر گذاشتن گردنه های سخت و دشوار به موقعیت کنونی دست یافته است و ما حامی ملت های مظلوم جهان هستیم، بیان کرد: پیام اصلی و اصیل راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن نیز عزم راسخ ملت برای ایستادگی در برابر قدرت های اسکتباری جهان است و آنها همه ساله در چنین روزی حضور پرشور و همیشه در صحنه مردم را از نزدیک لمس و درک می کنند.

وی خاطر نشان کرد: آمریکا با حمایت تمام قد از رژیم پهلوی به دنبال تبدیل ایران به مترسک خود در سطح منطقه بود که البته بخشی از این استراتژی نیز پیاده سازی شده و آنها کار را به جایی رسانده بودند که سیستم قضایی در برابر بدترین جنایت های آنها در داخل خاک کشور حتی قادر به اعتراض نباشد اما با قیام تاریخی ملت به رهبری امام راحل تمام معادلات قدرت های اسکتباری به هم ریخت و شاه خائن با خفت تمام از کشور اخراج شد.

این مدرس حوزه و دانشگاه ادامه داد: گرچه اسکتبارگران پس از تغییر حکومت از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی به ظاهر لبخند دموکراسی را بر چهره حفظ کرده و خود را علاقمند به تحقق مطالبات قانونی ملت ایران نشان دادند اما دیر زمانی نپایید که شمیر عداوت را از آستین صلح بیرون کشیدند و با تحریک رژیم بعثی عراق، جنگی هشت ساله را علیه کشورمان رقم زدند.

مسئول نمایندگی دفتر ولی فقیه در دانشگاه های البرز تصریح کرد: جنگ تحمیلی تنها نبرد بین ایران و رژیم بعثی عراق نبود، بلکه توطئه و دسیسه قدرت های شرق و غرب عالم علیه ملتی بود که تنها مطالبه اش احیای تفکر و فرهنگ حسینی (ع) و اقامه امر به معروف و نهی از منکر است اما در نهایت و با جان فشانی رزمندگان اسلام و امداد آشکار و غیبی خداوند متعال، آنها شکستی سنگین و عبرت آموز را تجربه کردند و پوزه شان به خاک مالیده شد.

آیت الله رزاقی با اشاره به دغدغه های رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و هشدارهای ایشان مبنی بر هوشیاری در برابر توطئه «نفوذ»، گفت: باور اینکه آمریکای جهانخوار که حامی اصلی صدام ملعون برای ارتکاب انواع جنایت ها علیه ملت بی گناه ایران بود، امروز از در دوستی با ملت و دولت وارد شده، بسیار سخت است و تنها افراد ساده لوح فریب نقشه های شیطان بزرگ را می خورند و اگر احتیاط نکنیم، اسکتبار از داخل به سمت مان حمله ور خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه ۲۲ بهمن همچون چراغی ملت را به سمت صراط مستقیم و رستگاری هدایت می کند، گفت: مادامی که ملت حزب الله به ریسمان نجات بخش ولایت فقیه چنگ زده و پشتیبان مقام عظمای ولایت باشند، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و باید بدانیم که ترس آمریکا از راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن اگر بیشتر از تسلیحات هسته ای نباشید، قطع به یقین کمتر هم نیست.