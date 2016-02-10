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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۵۶

توکلی به مهر خبر داد:

ثبت نام ۲۱ هزار نفر در دوره های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام ۲۱ هزار نفر در دوره های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام ۲۱ هزار نفر در دوره های کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون ۲۱ هزار و ۴۶۱ نفر برای شرکت در پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی ثبت نام کرده اند.

توکلی افزود: پرداخت هزینه ثبت‌نام به صورت اینترنتی صورت می گیرد. داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آن‌ها فعال است با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ريال (۲۰ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در پذیرش، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: داوطلبان تا شنبه 24 بهمن فرصت دارند از طریق سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

کد مطلب 3047960
زهره بال

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